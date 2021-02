Food Network, Giusina in Cucina: chi è la cuoca sicula più amata dalla tv

L’abbiamo conosciuta in tv grazie al canale interamente dedicato alla cucina, Food Network. La chiamiamo Giusina in Cucina ma il suo vero nome è Giusi Battaglia, ed è lei la cuoca di origini sicule più amata dalla tv. Ad oggi, infatti, la possiamo seguire più e più volte al giorno in rotazione sul palinsesto del canale 33 del digitale terrestre e, ogni volta, con nuove sorprendenti ricette direttamente dalla Sicilia capaci di farci venire l’acquolina in bocca.

A tutti gli effetti però si sa sempre molto poco di lei. Oggi, di conseguenza, vorremmo presentarvela meglio noi. Chi è e che cosa sappiamo di Giusina in Cucina, la cuoca sicula più amata dalla tv? Come riportato sul suo omonimo sito web e come anticipato, Giusina in Cucina si chiama in realtà Giusi Battaglia, porta su Food Network da maggio 2020 la tradizione e il gusto della cucina palermitana, ma ufficialmente è in realtà una Giornalista Professionista.

Sì, avete capito bene. Inizialmente, la professione di Giusi era ben diversa da quella di cuoca, che poi si aggiunta. Giusi Battaglia, infatti, è laureata in Scienze della Comunicazione ed è specializzata in Giornalismo e Uffici Stampa. Ha iniziato la sua carriera da giornalista scrivendo per alcune testate locali prima di trasferirsi a Milano. Ancora oggi, il programma televisivo che conduce su Food Network non corrisponde alla sua occupazione principale.

Giusina gestisce un Ufficio Stampa Cinematografico, Teatrale e Televisivo ed è anche l’Ufficio Stampa di due comici e conduttori siculi davvero molto noti: Ficarra e Picone. Sempre lei rappresenta inoltre, come riportato sul suo Blog, altri volti noti del panorama televisivo tra i quali Enzo Miccio e Antonino Cannavacciuolo.

Si definisce una grande appassionata di cibo, di prelibatezze palermitane e anche di fornelli. In una recente intervista a Style24 ha inoltre dichiarato:

“Dal cinema all’editoria, dal food all’entertainement, dalla musica al teatro, sempre con la passione e la dedizione che accompagna la mia quotidianità. Senza mai perdere il sorriso”.

Insomma, un vero vulcano di emozioni… Ma anche di gusto e sapori grazie alle sue ricette prelibate che ci propone ogni giorno in tv. Qualcosa possiamo rivelarvi anche a proposito della sua vita privata: Giusi è sposata con Sergio, ex cameraman. Inoltre, è mamma di due splendidi gemelli: Marco e Luca.

Ma non è tutto. Sempre a proposito di cucina, ha spiegato che per lei i fornelli siano sempre stati un hobby oltre ad una grande passione. Soltanto qualche anno fa, Giusina in Cucina ha voluto presentare al grande pubblico alcune ricette tradizionali palermitane. Il format inizialmente proposto solo occasionalmente è l’equivalente di quello che vediamo ancora oggi in tv, sul canale 33 del digitale, Food Network. Di fatto, Giusina in cucina ci presenta ad ogni episodio 6 nuove ricette della cucina siciliana in una location però minimal e intima, con soltanto qualche richiamo alla Sicilia: la sua cucina milanese.

Oltre a lei, ricordiamo che Food Network abbia anche consacrato altri volti della cucina in tv, come Benedetta Rossi, la cuoca e food blogger al momento più celebre di tutta Italia.