Andiamo avanti ad analizzare gli access prime time della nostra televisione generalista. Oggi è la volta nella nostra rubrica focus ascolti di Tris per vincere. Il game show che ha fatto la staffetta con 100% Italia su Tv8, che abbiamo analizzato ieri. Entrambe le trasmissioni sono state condotte da Nicola Savino, ormai Re dell’access prime time della rete free del gruppo Sky, pronto a riprendere la medesima posizione anche nella prossima stagione televisiva di Tv8.

Tris per vincere, il focus ascolti

Il programma è partito sul finire del mese di aprile con uno share del 2,68%, diminuito un pochino strada facendo, per poi arrivare ad una media del 2% di share e 404.000 telespettatori. La platea televisiva di quella fascia è stata di 20.181.000 telespettatori. Procediamo dunque con il nostro consueto focus ascolti partendo dall’età media del pubblico ha seguito abitualmente questa trasmissione che è stata di 51 anni. La permanenza è stata del 34,59% per 1.168.000 contatti.

Tris per vincere e le fasce per età

Vediamo ora i dati per target partendo da quello commerciale (25-54 anni) che fa segnare il 2,74% di share. Share del 2,06% per i maschi e dell’1,95% del pubblico femminile. Per quel che riguarda l’età shares più alti fra i più giovani, con la percentuale più alta per la fascia 15-19 anni che raggiunge il 4,04% di share. Abbiamo poi il 3,39% nella 25-34 anni e il 3,29% nella fascia 15-24 anni. Share più basso, manco a dirlo, fra gli over 65 con l’1,33%.

Livelli d’istruzione e classi socio economiche

Per quel che riguarda il livello d’istruzione abbiamo il 2,45% di share nel grafo media superiore, il 2,15% nell’universitaria e l’1,85% nella media inferiore. Per classi socio economiche registriamo la percentuale di share più alta nella classe medio alta con il 2,75%, seguita dalla medio bassa con il 2% di share.

Il focus ascolti per regioni

Chiudiamo il nostro focus ascolti di Tris per vincere con i dati regionali. La regione in cui il game show condotto da Nicola Savino ottiene lo share più alto è il Piemonte con il 4%, seguito dall’Abruzzo con il 3,65% di share, quindi c’è la Valle d’Aosta con il 3,49%. La regione invece in cui Tris per vincere ottiene lo share più basso è la Basilicata con lo 0,54%, seguita dalla Sicilia con lo 0,81%, quindi c’è la Calabria con lo 0,99% di share.