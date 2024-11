Focus ascolti, Tale e quale show 2024

Si sta per chiudere con la finalissima di stasera l’edizione 2024 di Tale e quale show. Il premiato e premiante spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti. In attesa di immergersi in full time al suo prossimo Festival di Sanremo, il conduttore e condottiero toscano guida la sua ciurma verso l’ultimo viaggio stagionale del suo valoroso veliero nei perigliosi ed infimi mari televisivi nostrani. E’ tempo però prima di fare un bilancio relativo agli ascolti di questo ormai storico varietà del venerdì sera di Rai1.

Il focus ascolti stagionale di Tale e quale show

In attesa dunque della finalissima al termine della quale il venerdì sera di Rai1 passerà nelle sapide mani di Antonella Clerici e del suo Voice kids, la nostra rubrica di Focus ascolti fa un bilancio di questa stagione dello show Endemol, con un confronto con l’edizione dell’anno passato. Partiamo dal dato medio stagionale che è al momento del 21,06% di share e 3.286.933 telespettatori.

Si passa dal 19,52% di share della seconda emissione, al 22,41% della puntata andata in onda lo scorso 11 ottobre 2o24. Questa edizione di Tale e quale, in attesa della finalissima di stasera, è sotto dell’1,85% di share rispetto al 2023, con 279.997 telespettatori in meno (ma manca il dato della finale di stasera). E’ più alto però il dato di copertura netta che quest’anno si è fissato a 9.153.313 telespettatori, 157.000 teste in più rispetto al 2023. Cala però il dato di permanenza che quest’anno è del 35,91% a fronte del 39,65% dell’edizione passata, con una media di due minuti in meno visti quest’anno rispetto al 2023. Segno che è arrivato più pubblico in questa edizione, ma ci è rimasto di meno in confronto con l’anno scorso.

Gli ascolti per target

Per quel che riguarda il sesso abbiamo uno share del 23,63% per le femmine e del 17,86% per i maschi. Entrando poi nell’universo delle fasce d’età, il programma ottiene share più alti nel pubblico più maturo, facendo quindi centro nel target di riferimento della prima rete Rai. Nello specifico registriamo il 28% fra gli over 65 ed il 26% nella fascia precedente, quella che va cioè dai 55 ai 64 anni.

Passando al livello d’istruzione abbiamo il 28% di share nell’elementare, 19% nella media inferiore, 20% nella media superiore e 16% nell’universitaria. Per classi socio economiche registriamo il 22% di share nelle classi medio basse, il 21% nella media ed il 19% nelle classi medio alte.

I dati regionali

Le regioni in cui l’edizione 2024 di Tale e quale show ottiene lo share più alto risultano essere le Marche e la Puglia con il 28% di share. La regione in cui invece lo show di Rai1 ottiene lo share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 12%.