E’ partita dunque la nuova stagione tv ed in attesa di avere un quadro più congruo con il termine della garanzia autunnale, fissato ad inizio dicembre, diamo uno sguardo ai dati di queste prime settimane. Come sempre in questa nostra rubrica di focus ascolti facciamo parlare i numeri. In particolare il riferimento temporale è dalla fine di settembre alla metà di ottobre. Da qui infatti hanno preso piede i palinsesti delle reti generaliste, dopo un settembre con partenze a macchia di leopardo.

Focus ascolti, Rai1 la rete più vista

Rai1 è la rete più vista con una media nel totale giornata del 18,37% di share. Segue Canale 5 che totalizza il 17,58% di share. Abbiamo poi al terzo posto Rai3 con una media del 6,68% di share. Per il quarto posto si passa a Mediaset con Italia 1 che fa registrare il 4,7% di share, quindi abbiamo Rai2 con il 4,51% di share. Rete 4 segue con il 4,05%, quindi chiude La7 con il 4,05% di share.

Le variazioni con il 2022

Vediamo rispetto al medesimo periodo dell’anno passato il delta delle varie reti nel totale giornata. Canale 5 è la rete che cala di più rispetto all’ottobre 2022, con una flessione dell’1,27% di share. Rai1 cala dello 0,54% di share. Rai3 scende dello 0,15% e Rai2 dello 0,25% di share. Dato identico per Italia1 e leggera crescita sia per Rete 4 che per La7, con un incremento rispettivamente dello 0,12% e dello 0,29% di share.

Le fasce orarie di Rai1 e Canale 5

Rai1 si aggiudica 4 fasce, mentre Canale 5 prevale in 3. Rai1 vince la fascia del mattino, 9-12 con il 18,15% di share a fronte del 17,67% dell’ammiraglia Mediaset. Canale 5 prevale nella fascia 7-9 con il 19,14% di share a fronte del 16,58% dell’ammiraglia della tv pubblica. Vittorie poi per Canale 5 nelle fasce del mezzogiorno (12-15) e del pomeriggio (15-18) con rispettivamente il 21,73% ed il 22,03% di share. L’accoppiata vicente soap opera e Uomini e donne per Canale 5 è determinante in questa fascia oraria. Rai1 ottiene in queste due fasce orarie il 17,2% ed il 16,09% di share. In questa fascia oraria c’è l’inserimento del nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Va detto che il dato medio del nuovo programma di Rai1 La volta è buona è ad oggi fissato al 12,82% di share, di due punti sopra al dato medio del primo mese di Oggi è un altro giorno, che nel 2020 era del 10,35% di share.

Rai1 vince poi dalla 18 e fino a notte. Nel preserale (18-20:30) la prima rete Rai ottiene il 24,11% di share, a fronte del 16,82% di Canale 5. Reazione a catena è imbattibile ed è determinante per questo dato. Nel prime time (20:30-22:30) Rai1 domina con il 20,57% di share a fronte del 14,48% della prima rete Mediaset. In questo è determinante il dato molto alto di Affari tuoi e il dato più basso di Striscia la notizia, dovuto anche alla decisione di accorciare il programma.

In seconda serata Rai1 prevale di misura su Canale 5 con il 15,56% a fronte del 15,19% di Canale 5. Rispetto all’anno scorso Rai1 cala di quasi un punto nella fascia 12-15 e di due punti nella seconda serata. Salendo di quasi un punto nel preserale e con dati sostanzialmente stabili nelle altre fasce. Canale 5 cala di un punto nella fascia 7-9 e nel preserale, ma i cali più importanti sono nella prima e nella seconda serata. In prime time Canale 5 cala rispetto all’anno scorso di 3 punti, che salgono a 4 in seconda serata.

Le fasce delle altre reti

Proseguiamo il nostro focus ascolti facendo un volo d’uccello sui dati delle altre reti, vediamo Rai3 che sale dello 0,3% di share nella fascia 7-9, idem nel preserale, mentre accusa un calo di mezzo punto nella fascia del mezzogiorno e dello 0,38% in prime time. Rai2, in attesa dell’arrivo di Fiorello, soffre nella fascia 7-9 e nel prime time con un calo di mezzo punto, mentre sale leggermente nella fascia del mezzogiorno ed in quella del pomeriggio (+0,38%). Italia 1 soffre nella fascia del mezzogiorno e nel pomeriggio, calando di circa mezzo punto, mentre cresce di quasi un punto in prima serata. Rete 4 cresce di mezzo punto nel pomeriggio e cala sempre di mezzo punto nel preserale. Funziona la seconda serata lunga dei talk, che permette a Rete 4 di salire dell’ 1,16% di share rispetto al 2022. La7 cresce grazie all’attualità con talk e telegiornale, infatti vediamo che la rete di Cairo sale di quasi un punto di share sia in prima che in seconda serata.