Focus ascolti, la temperatura 2025 del day time

Non gode delle luci sfavillanti ed economicamente più vantaggiose del prime time, ma il day time è certamente il territorio più famigliare per molti telespettatori. Quelle fasce che vanno dalle 7 del mattino e fino al classico telegiornale delle 20 sono il dolce accompagnamento per tanti italiane (sopratutto italiane) mentre la giornata scorre fra le classiche faccende di casa, fino al pranzo del mezzogiorno e la cena delle 20. Ebbene, oggi la nostra rubrica di Focus ascolti si occuperà proprio del day time, rete per rete, prendendo in esame gli ascolti dei nove canali generalisti dei primi due mesi dell’anno, confrontandoli con quelli dello scorso anno (e dintorni).

I dati delle due reti ammiraglie, Rai1 tutta su, Canale 5 la sofferenza del pomeriggio

Partiamo dai canali principali, cioè dalle due reti ammiraglie, ovvero Rai1 e Canale 5. Si parte dalla prima rete della televisione pubblica che guadagna in tutte le fasce orarie. Il dato del mattino 7-12 vede Rai1 al 18,88% di share in crescita dello 0,67% rispetto ai primi due mesi del 2024. Ascolti in crescita dello 0,65% anche per la fascia del mezzogiorno e dello 0,37% di share nel pomeriggio, con un dato del preserale che arriva al 24,8% di share, praticamente identico all’anno scorso.

Canale 5 nella fascia mattutina cresce dello 0,26% di share rispetto al 2024 toccando il 17,11%, ma cala dello 0,84% di share nella fascia del mezzogiorno e di ben il 2,14% di share nella fascia pomeridiana (14-18:45). Crescita nel preserale dove passa dal 16,8% di share del 2024 all’attuale 17,12%.

Rai2 senza Fiorello e Italia1 su il mattino e il pomeriggio, giù nel preserale

Rai2 soffre naturalmente al mattino della mancanza di Fiorello con uno share in calo di due punti e mezzo. Leggero calo anche nel mezzogiorno dello 0,4% di share, mentre è in crescita il dato del pomeriggio dello 0,5% di share. Calo invece di mezzo punto nel preserale per la seconda rete Rai. Italia 1 cresce dello 0,2% di share il mattino, dello 0,4% il mezzogiorno, dello 0,3% il pomeriggio, mentre cala dello 0,4% di share nel preserale.

Rai3 lieve calo, il boom di Rete 4

Per quel che riguarda Rai3 calo generalizzato in tutte le fasce orarie, ma lieve, con una media dello 0,2% di share di decrescita. Molto bene Rete 4 che cresce molto il mattino grazie alle telenovele con un 3 punti di share in più rispetto ai primi due mesi del 2024. Crescita anche nel mezzogiorno con un incremento dell’1,4% di share e dell’1,2% nel preserale, con un più 0,7% il pomeriggio.

La7 e Tv8 un po’ su, Nove su e giù

Per La7 una crescita generalizzata dello 0,6% di share in tutte le fasce orarie del day time, mentre per Tv8 la crescita risulta essere dello 0,2% di share di media in tutte le fasce del day time. Chiudiamo con Nove che sale dello 0,2% di share il mattino, dello 0,8% il mezzogiorno, con invariato il valore del pomeriggio, mentre risulta essere leggermente in calo, dello 0,38% di share nel preserale rispetto a gennaio/febbraio 2024.