Focus ascolti, il Gennaio 2025 con Rai1 superstar

Siamo giunti all’ultima settimana del primo mese dell’anno 2025 ed è giunto il momento di dare un occhiata a come hanno iniziato il nuovo anno le nostre 9 reti generaliste. Partiamo naturalmente dal dato del totale giornata dove vediamo in testa Rai1 con una media del 19,75% di share in crescita dell’1,12% di share rispetto al gennaio 2024. La prima rete della Rai ottiene una media di 2.162.776 telespettatori, sopra di 840.000 teste rispetto all’anno passato.

Il podio di gennaio 2025: Rai1, Canale 5 e Rai3

Al secondo posto troviamo naturalmente Canale 5 che ottiene una media nel totale giornata del 17,32% di share in calo dello 0,83% di share rispetto all’anno scorso. Canale 5 ottiene una media in valori assolti di 1.896.314 telespettatori, perdendone 129.410 rispetto al gennaio dell’anno scorso.

Rai1 cresce molto in prima (grazie ovviamente ad uno straordinario Affari tuoi) e seconda serata con rispettivamente il 23,7% in prima (più 3 punti rispetto al gennaio ’24) ed il 12,8% in seconda (più 1,7% di share rispetto al gennaio ’24). La prima rete Rai cresce anche il mattino di mezzo punto ed è sostanzialmente stabile nella somma del pomeriggio e preserale. Canale 5 cala un po’ in tutte le fasce, maggiormente nel pomeriggio e nel prime time di circa un punto e mezzo rispetto al gennaio ’24. Si segnala una crescita di un punto e mezzo solo in seconda serata.

Italia 1 medaglia di legno, poi Rete 4 e Rai2

Rai3 ottiene una media nel totale giornata a gennaio 2025 del 6,7% di share in calo dello 0,2% rispetto al gennaio 2024. Abbiamo poi Italia 1 che totalizza nel totale giornata una media del 5,1% di share in crescita dello 0,14% e Rete 4 che sorpassa Rai2 con una media del 4,8% di share (un punto sopra rispetto al gennaio ’24) a fronte del 4,6% di share della seconda rete Rai (meno 0,37% di share rispetto allo scorso anno).

La7, Tv8 e Nove chiudono la classifica di gennaio 2025

La7 ottiene in queste primi 25 giorni di gennaio una media nel totale giornata del 4,1% di share in crescita di mezzo punto rispetto al gennaio ’24. Tv8 ottiene invece una media del 2,6% di share (più 0,2%). Fanalino di coda il Nove con una media nel totale giornata del 2,1% di share in calo dello 0,11% di share rispetto al gennaio dello scorso anno.