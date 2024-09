Da venerdì 6 settembre 2024 torna con 15 nuove puntate inedite uno dei programmi cult della televisione italiana. Il riferimento è a Il Castello delle cerimonie. Sul ritorno in tv del varietà di Real time vi abbiamo già dato succose notizie ed anticipazioni. Ora nella nostra rubrica di Focus ascolti andremo a puntare la lente d’ingrandimento sui fatidici numerelli dell’audience. Non solo, faremo anche una fotografia del pubblico che costantemente e con grande fedeltà segue questo programma, sia nelle prime visioni, che nelle repliche, nelle varie fasce orarie di messa in onda.

Il castello delle cerimonie, il focus ascolti, un pubblico giovane

Punteremo il nostro sguardo sulla stagione televisiva 2023-2024, in attesa naturalmente della nuova edizione in partenza, come detto, venerdì 6 settembre 2024. Come detto andremo ad analizzare le varie messe in onda, fra prime visioni e repliche e vediamo fin da subito il dato medio della scorsa stagione tv che si fissa all’1,74% di share pari a 252.390 telespettatori. Puntate che hanno viaggiato fra la collocazione naturale della seconda serata, per passare alle varie repliche nel preserale e nel pomeriggio. L’età media del pubblico che segue Il castello delle cerimonie è di 50 anni, con una permanenza del 47% e oltre 15 minuti visti di media, su una durata del programma di 34 minuti.

L’analisi dei target de Il castello delle cerimonie

Ma più che il dato medio che risente naturalmente delle varie collocazioni orarie, vediamo chi è il pubblico che segue questo programma. Share più alto fra le femmine che totalizzano il 2%, a fronte dell’1,42% degli uomini. Per quel che riguarda l’età decisamente più alto lo share fra i ragazzi, con il 3,3% della fascia 15-19 anni ed il 2,9% della 15-24 anni. Buoni ascolti anche nelle successive fasce fra i 25 ed i 44 anni nella misura del 2,7%. Scivolando poi in avanti nell’età fino ad arrivare allo 0,9% di share fra gli over 65.

Le classi socio economiche e il livello d’istruzione

Per quel che riguarda le classi socio economiche share del 2% nella media e dell’1,8% nella medio-alta e alta, per poi scendere leggermente nelle istruzioni minori, dall’1,7% della bassa all’1,3% nella medio bassa. Passando poi al livello d’istruzione siamo attorno all’1,8% dalla media inferiore all’universitaria, con l’1,3% nell’istruzione elementare.

I dati regionali de Il castello delle cerimonie

Passando infine ai dati regionali, la regione in cui Il castello delle cerimonie ottiene lo share più alto risulta essere -diremmo quasi naturalmente- la Campania con il 4%, seguita dall’Abruzzo con il 2,2% e dall’Emilia Romagna con l’1,9% di share. La regione invece in cui il varietà ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con lo 0,6%, seguita dal Trentino Alto Adige con lo 0,7%, quindi dall’Umbria con lo 0,8% di share.