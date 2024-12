Focus ascolti ed il bilancio 2024 dei Tg delle 20, il Tg1 resta in testa

Abbiamo già affrontato da queste colonne nella nostra speciale rubrica di Focus ascolti il bilancio Auditel relativo all’anno solare che sta per terminare relativamente a tutte le reti generaliste. C’è però una fascia oraria che vale la pena di analizzare singolarmente, perchè ospita le principali edizioni dei telegiornali delle nostre reti generaliste.

Il focus ascolti della fascia dei Tg delle ore 20

Il riferimento è naturalmente alla fascia 20-20:30 dove vanno in onda il Tg1, il Tg5 ed il Tg La7. Andremo dunque ad analizzare questa speciale fascia oraria con i dati delle tre reti che li ospitano, ovvero Rai1, Canale 5 e La7. I dati che ora andremo a snocciolare sono la media dal primo gennaio al 28 dicembre 2024 del totale individui. Ma vediamo nel nostro focus ascolti odierno i numeri.

Il Tg1 delle 20 resta il più visto

Il Tg1 delle 20 resta il più visto con una media annuale del 23,55% di share, in calo dell’1,17% di share rispetto all’anno solare 2023. Segue il Tg5 con una media dl 19,77% di share, pure questo in calo rispetto all’anno scorso dello 0,52% di share. Il TgLa7 ottiene quest’anno una media del 6,8% di share, in crescita di un punto rispetto al 2023.

In termini di valori assoluti il Tg1 delle ore 20 ottiene quest’anno un media di 4.185.000 telespettatori. Il Tg5 totalizza fra il primo gennaio e il 28 dicembre 2024 una media di 3.513.000 telespettatori, mentre il TgLa7 fa registrare quest’anno una media di 1.207.000 telespettatori. Dunque il telegiornale diretto da Enrico Mentana è l’unico che porta a casa un aumento di pubblico rispetto al 2023. Mentre i Tg delle due reti ammiraglie calano come abbiamo visto rispettivamente di un punto e di mezzo punto rispetto all’anno passato.

L’importanza dei preserali

Sul Tg1 e sul Tg5 vale la pena fare una notazione. Per quel che riguarda il Tg1 il calo di quest’anno è da imputare alle difficoltà del suo traino, ovvero Reazione a catena che ha sofferto, sopratutto in settembre ed ottobre, l’arrivo su Canale 5 della Ruota della fortuna. Con l’arrivo dell’Eredità, da novembre, il Tg1 ha recuperato pubblico. A dicembre pareggiando il dato del mese di dicembre del 2023, con il Tg diretto da Gianmarco Chiocci che mettendo a frutto il miglior preserale, porta a casa un’ottima permanenza.

Entrando nel dettaglio notiamo che a settembre il Tg1 delle 20 era sotto di un punto e mezzo rispetto al settembre 2023 e di quasi 2 punti a ottobre. A novembre, con l’arrivo dell’Eredità come traino, il Tg1 ha recuperato un punto, pareggiando praticamente i conti a dicembre. Infatti la media del Tg1 a dicembre si fissa al 23,61% di share, mentre a dicembre 2023 era del 23,7%.

Il Tg5 invece, grazie al traino della Ruota della fortuna, sale rispetto al medesimo periodo del 2023, a settembre dello 0,3% di share, a ottobre dello 0,5%, a novembre dello 0,6% e a dicembre dello 0,7% di share. Insomma, il traino, ovvero i games del preserale delle due reti ammiraglie dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la loro importanza.