Focus ascolti, E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai1

E’ sempre mezzogiorno è certamente uno dei programmi più sorridenti della televisione italiana. D’altronde non potrebbe essere altrimenti vista la sua conduttrice. Antonella Clerici è sicuramente uno dei volti televisivi più solari e pieni di buon’umore della tv italiana. E’ perfetta, anzi è sempre stata perfetta per il mezzogiorno di Rai1. Un volto famigliare che entra nelle case della gente con tutta la sua simpatia, empatia e sopratutto con tutta la sua sincerità. Lei non finge. Lei è quella che si vede in onda. Non applica nessun teorema televisivo per piacere. Piace perchè da tanti anni ha trovato quella sintonia che le ha permesso di instaurare con il pubblico del mezzogiorno di Rai1 un rapporto alla pari, pronto da venerdì sera a rinforzarsi ulteriormente con la nuova edizione di Voice kids.

E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici perfetti per il mezzogiorno di Rai1

Perchè come giustamente diceva il grande Mike Bongiorno, occorre mettersi alla pari di fronte al pubblico e Antonella è una di loro. E’ una del suo pubblico. Grazie a questo, E’ sempre mezzogiorno, è la naturale evoluzione della Prova del cuoco. E’ sempre mezzogiorno è La prova del cuoco, senza l’involucro di plastica che la conteneva. Senza la zavorra della gara dei cuochi. E’ sempre mezzogiorno è il netto senza la tara. Grazie a questo e grazie al fantastico e simpatico cast di cuochi e collaboratori che ne fanno parte, è diventato, stagione dopo stagione, il programma di casa, più casalingo che c’è oggi nella televisione generalista.

La crescita negli ascolti di questo primo scorcio di stagione

Grazie a tutto questo, il programma ne guadagna anche in termini di ascolti. La nostra rubrica di Focus ascolti, che parla con i numeri, ha messo la sua lente d’ingrandimento proprio su E’ sempre mezzogiorno. Dati molto positivi quelli di questi primi due mesi del programma di Antonella. Il programma ottiene fra settembre e novembre una media del 17% di share, pari a 1.600.000 telespettatori. La puntata più vista è stata quella del 3 ottobre ultimo scorso con 1.812.000 telespettatori, mentre quella che ha ottenuto lo share più alto è stata finora quella dell’11 ottobre con il 18,36%.

Il confronto con la passata stagione

Facendo un confronto con i primi due mesi della passata stagione E’ sempre mezzogiorno quest’anno è sopra di un punto di share e 100.000 telespettatori. Ma è andando a spulciare nei dati per target che si registrano le notizie migliori per il programma di Rai1. E’ sempre mezzogiorno in questi primi due mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso acchiappa molto pubblico giovane. Entrando nei particolari il varietà culinario di Antonella Clerici sale di ben 8 punti di share fra i bimbi fra i 4 ed i 7 anni e di 3 punti nella fascia 25-34 anni. Crescita di due punti poi nella fascia 45-64 anni, con un sostanziale equilibrio nelle altre fasce d’età, salvo un calo di un punto nella 35-44 anni. Si segnala poi in un incremento dell’1,2% di share nella pregiato target commerciale.

I dati per target e la crescita fra i più giovani

Per E’ sempre mezzogiorno quest’anno buone notizie anche sulla “qualità” del suo pubblico, con incrementi di un punto di share nella classi socio economiche medio alte e di due punti fra i laureati. Per quel che riguarda i dati regionali, E’ sempre mezzogiorno ottiene la percentuale di share più alta nel Molise con il 30%, seguito dalla Basilicata con il 27%, La regione in cui ottiene lo share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 5,3%, seguito dalla Valle D’Aosta con il 9,4%.