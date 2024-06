Stagione ricca di soddisfazioni quella in corso per Cash or trash, l’ormai noto programma che ha fatto del suo studio televisivo la casa d’aste più celebre del piccolo schermo italico. Una stagione che è partita già dallo scorso autunno nell’access prime time del Nove, per poi tornare in onda nella medesima fascia ad inizio del 2024. Un successo che è stato certificato dalla serie in prime time a cui ha fatto seguito poi un nuovo ciclo in onda in queste settimane sempre nell’access prime time, dopo le repliche trasmesse alle ore 19:30.

Cash or trash ed il focus ascolti

Il programma condotto da Paolo Conticini, con la partecipazione di Alessandro Rosa e con i cinque mercanti che nelle nuove emissioni in onda attualmente sul Nove sono Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e, in ‘staffetta’, Federico Bellucci e Giovanni De Santis. Lente puntata oggi dunque su Cash or trash della nostra rubrica di Focus ascolti. Partiamo come semore dal dato medio di tutta la stagione che risulta essere del 2,88% di share per 508.000 telespettatori.

I dati del programma fra access e prime time

Va detto che nelle nuove puntate in onda attualmente nell’access prime time del Nove il programma condotto da Paolo Conticini ha superato in alcune occasioni anche i 600.000 telespettatori, con il top della prima puntata di questo nuovo ciclo del 3 giugno che ha toccato una media di 659.862 telespettatori ed il 3,32% di share, con quasi 2 milioni di contatti ed il 35% di permanenza.

Cash or trash ed i dati per target, sesso ed età media

Veniamo ora al momento centrale della nostra rubrica con i dati dei vari target. Cash or trash spalma il suo pubblico in maniera omogenea sia fra i maschi che fra le femmine, con uno share del 2,9% in entrambe le fasce di pubblico. Per quel che riguarda l’età il programma sfonda il muro del 3% fra i 25 ed i 64 anni, con la percentuale più alta nella fascia 35-54 anni, esattamente del 3,64% di share. L’età media del pubblico di Cash or trash risulta essere di 56 anni.

Il livello d’istruzione e le classi socio economiche

Per livello d’istruzione il programma del Nove eccelle nella media inferiore con il 3,23% di share. Abbiamo poi il 3,12% sia nella media superiore che nell’universitaria. Per quel che riguarda le classi socio economiche il programma del Nove ottiene lo share più alto nella classe alta con il 3,23%, seguito dalla medio alta e media con il 3,07% ed l 3,02% di share.

I dati regionali di Cash or trash

Chiudiamo come sempre con i dati regionali. Cash or trash ottiene lo share più alto nel Lazio con il 4,54%, seguito dal Piemonte con il 4,20%, quindi dall’Emilia Romagna con il 4,17%. La regione in cui il programma condotto da Paolo Conticini ottiene invece lo share più basso risulta essere il Molise con lo 0,81% di share, seguito dalla Calabria con l’1,04%, quindi dalla Basilicata con l’1,34% di share.