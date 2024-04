Cash or Trash – Chi offre di più? torna in prima serata con sei appuntamenti speciali in onda sul NOVE a partire da lunedì 15 aprile.

Cash or Trash – Speciali Prime Time: sei appuntamenti in prima serata, dal 15 aprile sul NOVE

Dopo le puntate speciali andate in onda a Natale 2022 e 2023, Cash or Trash – Chi offre di più? torna in prima serata con una serie di Speciali Prime Time, sempre condotti da Paolo Conticini, che andranno in onda sul NOVE a partire dal 15 aprile 2024.

Cash or Trash – Speciali Prime Time è un programma prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.

Cash or Trash – Speciali Prime Time: quando va in onda, dove vederlo

I sei appuntamenti speciali in prima serata del programma andranno in onda sul NOVE a partire da lunedì 15 aprile 2024, alle ore 21:25.

NOVE è visibile sul canale 9 del digitale terrestre e di TivùSat e sul canale 149 di Sky.

Cash or Trash – Speciali Prime Time: quante puntate sono?

Questa serie di Cash or Trash – Chi offre di più? in prima serata sarà composta da 6 puntate dalla durata di 90 minuti ciascuna.

Cash or Trash – Speciali Prime Time: venditori

In questa nuova edizione di prima serata, ci saranno venditori speciali che saranno protagonisti di puntate che avranno una tematica specifica.

Marisa Laurito, ad esempio, appassionata di design e modernariato, sarà la madrina della puntata “Viva l’Italia” e porterà in studio una scrivania d’epoca molto speciale. Filippa Lagerbäck, invece, nella puntata dedicata ai “Pacchi dal mondo”, porterà in vendita un oggetto di manifattura nordica. Il re del cioccolato Ernst Knam, invece, nella puntata dedicata alle “Arti e Mestieri”, porterà un suo oggetto artigianale in vetro. Daniel McVicar, ex attore di Beautiful, invece, cercherà acquirenti per un suo cimelio a tema “Sognando l’America”. Arturo Brachetti, infine, stupirà con una rarità misteriosa nella puntata a tema “Magia e Misteri”.

Nella prima puntata, invece, che avrà come tema “Family and friends” saranno gli stessi esperti storici del programma a mettere in vendita una serie di oggetti personali: Stefano D’Onghia venderà un telefono, Ada Egidio porterà una radio, Giovanni De Santis porterà un’opera d’arte, Roberta Tagliavini venderà una sedia d’autore, Giano Del Bufalo porterà un oggetto in vetro, Federico Bellucci venderà una lampada mentre Alessandro Rosa porterà un oggetto in legno.

Cash or Trash – Speciali Prime Time: conduttore, mercanti, format

Il conduttore sarà sempre Paolo Conticini, alla conduzione del format fin dalla prima puntata, andata in onda nel 2021.

Come di consueto, i venditori presenteranno i loro oggetti all’esperto Alessandro Rosa per la valutazione e poi si giocheranno il tutto e per tutto durante la vendita ai mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci, che si sfideranno secondo le dinamiche classiche delle aste con offerte, rilanci, bluff e altre strategie.

A Cash or Trash, i venditori condivideranno le storie e i ricordi legati agli oggetti che presenteranno e, successivamente, decideranno se accettare l’offerta e vendere gli oggetti o rifiutare e tornare a casa.