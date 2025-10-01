Flottilla, Mediaset in prima linea: da Dieci Minuti a Realpolitik. Tutta la programmazione in diretta

È iniziato l’abbordaggio: la nave Flotilla è infatti entrata nella zona a rischio, a 75 miglia nautiche da Gaza ed è stata anche intercettata da decine di imbarcazioni israeliane. L’alt di Israele è arrivato alle 20.25 locali (ore 19.25 in Italia), ma gli attivisti hanno l’intenzione di andare avanti. La tensione resta alta e per questo è stato dichiarato “lo stato di emergenza“. Il parlamentare dem Arturo Scotto, a bordo della Karma, ha dichiarato che dei caccia inglesi si sarebbero alzati in volo da Cipro al fine di monitorare la situazione. A raccontare gli eventi di queste ore è il palinsesto Mediaset, che ha messo in atto una precisa programmazione televisiva.

Dieci Minuti e il racconto di Nicola Porro

La striscia quotidiana vede come protagonista il giornalista Nicola Porro e va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4. Il programma va in onda subito dopo il Tg4 alle 19.30 e si colloca nella fascia del preserale. Ogni puntata si concentra inoltre sul fatto principale della giornata, con un’intervista a un ospite e un dibattito in studio sulle questioni più importanti dell’attività politica, sociale ed economica.

Durante la puntata del 1 ottobre 2025, il conduttore ha posticipato la fine della messa in onda per raccontare minuto per minuto la situazione di queste ore, riguardante appunto l’arrivo della Flotilla a Gaza.

Tg5, 4 di Sera e Realpolitik: tutta la programmazione Mediaset

Pier Silvio Berlusconi sta dando ampio spazio agli aggiornamenti minuto per minuto. La situazione è infatti stata raccontata dal Tg5, in onda a partire dalle ore 20. A seguire viene trasmesso un nuovo appuntamento di 4 di sera, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio. Non mancheranno inoltre i racconti del format Realpolitik, il nuovo programma di attualità capitanato da Tommaso Labate.