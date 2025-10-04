“Flirt dietro le quinte”. Il retroscena gossip a Ballando con le Stelle

Ogni nuova edizione di Ballando con le Stelle è ben lungi dall’essere soltanto una gara di ballo. Lo show del sabato sera di Rai 1 firmato Milly Carlucci si conferma da vent’anni un palcoscenico di emozioni in cui spesso nascono dinamiche che travalicano la pista da ballo.

Non sorprende, quindi, che già dopo la prima puntata della nuova stagione il pubblico e i social abbiano iniziato a fantasticare su presunti flirt nati tra concorrenti e maestri, un leitmotiv che accompagna da sempre il programma e ne alimenta la narrazione.

Le prime indiscrezioni: Delogu e Perotti nel mirino

Il nome che più ha fatto discutere in queste ore è quello di Andrea Delogu, da poco tornata single e ora concorrente dello show, in coppia con il giovane maestro Nikita Perotti. Tra i due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe scattata un’intesa che potrebbe andare oltre il semplice rapporto professionale.

A rilanciare l’argomento ‘gossip’ sono stati anche Rossella Erra e Giovanni Ciacci, ospiti di Caterina Balivo a La volta buona che hanno scherzato sulla complicità evidente tra Rosa Chemical e la ballerina Erica Martinelli.

A smorzare i toni ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, giudice storica del programma, che in una intervista rilasciata a Gay.it ha voluto chiarire la situazione: “La nascita di due coppie? Io so che si vocifera di una grande intesa tra Rosa Chemical e la sua ballerina. E qualcuno diceva che ci fosse una simpatia tra Andrea e Nikita, ma io non ci credo, onestamente”, ha dichiarato.

“Non rimane molto altro, a meno che non pensiamo a Chiquito e Marcella Bella (e non credo…), o a Pasquale e d’Urso, ancor meno… Pernice è felicemente accasato con Bianca Guaccero. Favilla ha avuto un figlio. Nuove coppie non lo so… diciamo nuove simpatie“.

I commenti di Lucarelli

Lucarelli non si è limitata a commentare le voci di corridoio ma ha voluto dare la sua personale opinione anche sulle esibizioni dei concorrenti in gara. Tra i più attesi c’era senza dubbio proprio Rosa Chemical, l’elemento, per così dire, ‘trasgressivo’ di questa edizione, che però è stato smontato dalla graffiante giudice:

“Per il momento è molta immagine, molta copertina e poca sostanza. Mi è sembrato un chierichetto: il più timido, il più educato, il più sorridente. Sembra un po’ la versione maschile di Anna Lou lo scorso anno”, ha dichiarato, come al solito senza peli sulla lingua.

“Comincio a pensare che più tatuaggi, più piercing, più borchie, più pelle hanno addosso… e più in realtà sono agnellini. Di fatto, la sua trasgressione sembra molto di facciata. Mi sembra più trasgressiva Marcella Bella, con i suoi boccoli e il rossetto rosso, di Rosa Chemical”.