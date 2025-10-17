“Flight Risk – Trappola ad alta quota”: il thriller di Mel Gibson con Mark Wahlberg arriva su Sky Cinema

Sky Cinema porta in prima visione Flight Risk – Trappola ad alta quota, il nuovo thriller ad alta tensione diretto dal Premio Oscar® Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg, in arrivo lunedì 20 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Ambientato tra i cieli dell’Alaska, il film è un concentrato di azione, tensione e suspense che tiene lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Gibson firma un thriller psicologico essenziale e claustrofobico, in cui nulla è come sembra e il confine tra vittima e carnefice diventa sempre più labile. Accanto a Wahlberg, in un ruolo inedito e oscuro, Michelle Dockery e Topher Grace completano un cast intenso e perfettamente calibrato.

La trama del film

Nel cuore gelido dell’Alaska, un pilota (Mark Wahlberg) accetta l’incarico di trasportare un agente federale (Michelle Dockery) e il suo prigioniero (Topher Grace). Ma quando il volo prende una piega mortale, il pericolo non arriva solo dall’esterno: tra le turbolenze e il ghiaccio che avvolge l’aereo, inizia una lotta per la sopravvivenza in cui il vero nemico potrebbe essere già a bordo. Flight Risk – Trappola ad alta quota sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Grazie al programma Sky Extra, gli abbonati Sky da oltre tre anni potranno inoltre vedere il fil in anteprima on demand con Primissime.