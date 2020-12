“Io sono totalmente contrario alla caccia, lo dico“. Questa frase, pronunciata da Flavio Insinna nella puntata de L’Eredità di domenica scorsa nel momento del gioco della ghigliottina, ha provocato le reazioni indignate del presidente di Federcaccia, Massimo Buconi. In una lettera pubblica si legge che il conduttore di Rai1 “si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti“:

Il comportamento di Insinna, non nuovo a questo genere di interventi, è reso ancora più grave per essere messo in atto approfittando della propria notorietà attraverso un mezzo, quello televisivo, che gli garantisce ampio seguito e l’assenza totale di un contraddittorio sulle opinioni espresse in merito alla caccia e ai cacciatori, denigratorie di una categoria di cittadini che esercita una attività pienamente legittima, prevista e normata dalle leggi dello Stato.

La polemica potrebbe avere strascichi legali, almeno a leggere la nota diffusa da Federcaccia, che annuncia di aver “dato mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete“. Buconi, peraltro, ha invitato “tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie a non seguire più ”L’Eredità” e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco“.

Sui social in queste ore è diventato virale l’hashtag #iostoconflavioinsinna. In difesa del conduttore hanno preso posizione anche l’Enpa, Ente nazionale per la protezione degli animali, e Greenpeace. Tra i colleghi di Insinna, da segnalare il tweet pubblicato già ieri sera da Rita Dalla Chiesa.

Intanto, va segnalato che nell’anteprima della puntata di ieri, martedì 29, di L’Eredità, Flavio Insinna si è scusato, con un video registrato a casa sua, per la gaffe commessa qualche giorno fa in occasione della domanda su Camillo Benso di Cavour.