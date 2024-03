Flavio Briatore è stato sottoposto ad un’operazione al cuore a causa di un tumore cardiaco benigno. L’imprenditore, ospite ricorrente di molti talk show di approfondimento giornalistico (è stato anche al timone della versione italiana di The Apprentice, il “talent show” riservato ad aspiranti uomini e donne d’affari, andato in onda nel 2012 e nel 2014) è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Dopo l’operazione, perfettamente riuscita, Briatore ha condiviso un video sui propri profili ufficiali social, con il quale ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione.

Stando alle sue parole, infatti, il tumore benigno cardiaco è stato diagnosticato durante un controllo di routine. Nel video, Briatore ha anche ringraziato la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci:

Oggi vi voglio parlare di prevenzione. Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto, sono stato dieci giorni al San Raffaele, sono sparito dai social. Ringrazio l’equipe del San Raffaele, che sono stati geniali, bravissimi. Ringrazio Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre, in tutto questo periodo, mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi all’ospedale a Milano. Ho avuto tutti vicino. Ma la cosa principale è fare prevenzione, fare il check tutti gli anni. Non dobbiamo trascurarci. Ci sono passato. Eccomi qui e da domani si ricomincia.

Flavio Briatore ha aggiunto che la massa benigna è stata rimossa con “un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica”. L’imprenditore, tra gli altri, ha ringraziato il Prof. Francesco Maisano.

Come scritto in apertura, l’imprenditore è apparso in molti talk show di approfondimento negli ultimi mesi come Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, e Cartabianca ed È sempre Cartabianca, condotti da Bianca Berlinguer.

Tornando a The Apprentice, lo scorso ottobre è stato annunciato ufficialmente il ritorno del programma televisivo, anticipato in anteprima da noi di TvBlog.