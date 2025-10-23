Fiorentina, urge una reazione: Viola a Vienna contro il Rapid in Conference | Ultimissime, formazioni, dove vedere il match

Una Fiorentina in difficoltà e con tante battute a vuoto che hanno causato un po’ di malumore tra i tifosi viola affronta il Rapid Vienna nella seconda partita di Conference League.

Cominciano a farsi stretti i tempi per la Fiorentina che in campionato non sta andando bene e non può certo considerare l’Europa e la Conference League come una distrazione considerando il modo in cui i Viola hanno sempre onorato questa competizione, sfiorando il trofeo. La partita contro il Rapid Vienna diventa già decisivo in questo momento…

Rapid Vienna-Fiorentina, Allianz Stadion (21.00)

La Conference League ha spesso rappresentato un rifugio competitivo per la Fiorentina con due finali giocate in altrettante stagioni: stavolta, la trasferta all’Allianz Stadion è un test identitario di una certa importanza. La squadra di Pioli, arriva da una buona partita a San Siro pur registrando un’altra sconfitta, per altro con tantissime polemiche. Viola in difficoltà in campionato: serve una prova pulita tecnicamente e aggressiva. Serve sicuramente un risultato utile. Possibile coppia Piccoli-Gudmundsson per attaccare in profondità, con Parisi pronto a dare spinta a sinistra.

Il Rapid corre e duella: attenzione ad Antiste e ai movimenti interni di Wurmbrand. Prima giornata – in Conference un solo turno in archivio, questa è la seconda partita di calendario – e risultati contrapposti: Fiorentina vittoriosa contro il Sigma Olomouc (2-0), Rapid battuto in Polonia dal Lech Poznan. Pessimo momento per il Rapid in campionato. Tre sconfitte consecutive, la squadra di Stöger non vince dal 17 settembre, match di Coppa nazionale contro il modesto Oberwart. In Bundesliga austriaca è terzo con quattro punti da recuperare sullo Sturm Graz ma anche con una partita in più.

Probabili formazioni

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetković, Yao, Horn; Seidl, Grgić, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun. All. Stöger.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodô, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. All. Pioli.

Arbitro: Yigal Frid (Israele)

Dove vederla in TV/streaming: diretta su Sky Sport (can. 253) e Sky Sport Calcio (202); streaming su NOW e Sky Go (start 18:45).

Prossimo turno il 6 novembre, Magonza-Fiorentina (ore 18.45)

Classifica – Zrinjski, AEK Larnaca, Sparta Praga, Lech, Lausanne, Celje, Crystal Palace, Vallecano, Fiorentina, Rakow, Shakhtar, Strasburgo, Magonza, Samsunspor, Jagiellonia, Noah 3; Drita, KuPS, Hacken, Shelbourne 1; Aberdeen, Slovan Bratislava, Rijeka, Omonia, Legia, Hamrun, AEK, Sigma Olomouc, Dinamo Kyiv, Shkendija, Univ. Craiova, SK Rapid, Shamrock Rovers, Breidablik, Alkmaar, Lincoln 0

In campo in Europa League Roma-Viktoria Plzen e Steaua Bucarest-Bologna.

I risultati di mercoledì: Juventus e Atalanta

L’Atalanta ha impattato 0-0 contro lo Slavia Praga: gara ruvida per un pareggio che molti motivi di rimpianto a Gasperini per le troppe occasioni non capitalizzate. Clamorose almeno due palle gol fallite da Krstovic, poi anche da Lookman meno preciso e concreto del solito, e Scamacca. Slavia quasi mai pericoloso se si eccettua una bella parata di Carnesecchi. Atalanta a quota quattro punti dopo tre partite.

La Juventus, impegnata al Bernabéu contro il Real Madrid, ha chiuso la propria serata europea con una sconfitta che rende ancora più pesante il bilancio degli ultimi due mesi: ma la partita della squadra di Tudor è stata più che dignitosa con diverse buone occasioni da gol e una opportunità davvero importante che ha visto Vlahovic sprecare davanti a Courtois. Il gol del Real è di Bellingham che insacca dopo un palo colpito da Vinicius protagonista di una splendida azione personale.

Si torna in campo il 4 novembre con Napoli-Eintracht Francoforte (18.45) e Juventus-Sporting Lisbona (21). Mercoledì 5 novembre si giocano Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta, entrambe alle ore 21.

Classifica – PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real Madrid 9; Borussia Dortmund, Manchester City 7; Newcastle, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Qarabag, Galatasaray 6; Tottenham 5; PSV, Atalanta 4; Marsiglia, Atlético Madrid 3; Bodø/Glimt, Monaco, Slavia Praga, Pafos, Leverkusen 2; Villarreal, FC Copenhagen, Olympiakos, Kairat Almaty 1; Benfica, Ajax 0