Europa League, tocca a Bologna e Roma | Le partite, dove vederle, probabili formazioni

Bilancio non straordinario per le italiane di Champions League Vince solo l’Inter, a punteggio pieno, passeggiando in Belgio sulla Royale Union Saint Gilloise (4-0) pareggia con molte recriminazioni in casa l’Atalanta, sconfitta pesante per il Napoli contro il PSV Eindhoven (6-2, e Lucca espulso, sarà squalificato), battuta anche la Juventus dal Real Madrid (1-0).

Oggi tocca a Roma e Bologna in Europa League. Poi da domani si tornerà a parlare di campionato con l’ottava giornata di Serie A.

I risultati di mercoledì: Juventus e Atalanta

L’Atalanta ha impattato 0-0 contro lo Slavia Praga: gara ruvida per un pareggio che molti motivi di rimpianto a Gasperini per le troppe occasioni non capitalizzate. Clamorose almeno due palle gol fallite da Krstovic, poi anche da Lookman meno preciso e concreto del solito, e Scamacca. Slavia quasi mai pericoloso se si eccettua una bella parata di Carnesecchi. Atalanta a quota quattro punti dopo tre partite.

La Juventus, impegnata al Bernabéu contro il Real Madrid, ha chiuso la propria serata europea con una sconfitta che rende ancora più pesante il bilancio degli ultimi due mesi: ma la partita della squadra di Tudor è stata più che dignitosa con diverse buone occasioni da gol e una opportunità davvero importante che ha visto Vlahovic sprecare davanti a Courtois. Il gol del Real è di Bellingham che insacca dopo un palo colpito da Vinicius protagonista di una splendida azione personale.

Si torna in campo il 4 novembre con Napoli-Eintracht Francoforte (18.45) e Juventus-Sporting Lisbona (21). Mercoledì 5 novembre si giocano Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta, entrambe alle ore 21.

Classifica – PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real Madrid 9; Borussia Dortmund, Manchester City 7; Newcastle, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Qarabag, Galatasaray 6; Tottenham 5; PSV, Atalanta 4; Marsiglia, Atlético Madrid 3; Bodø/Glimt, Monaco, Slavia Praga, Pafos, Leverkusen 2; Villarreal, FC Copenhagen, Olympiakos, Kairat Almaty 1; Benfica, Ajax 0

Il programma di oggi

Steaua Bucarest-Bologna, Arena Nationala Bucarest (18.45)

Trasferta ad alta intensità per i rossoblù: l’Arena Nationala concede pochi comfort e la Steaua, squadra non particolarmente spettacolare e con parecchi problemi soprattutto in difesa oltre che assenze di rilievo, ma pur avendo perso in casa con lo Young Boys ha fatto risultato pieno in Olanda con il Go Ahead Eagles.

Per il Bologna la partita vale doppio: dopo l’avvio in chiaroscuro (KO con l’Aston Villa, pari con il Friburgo) serve una vittoria per cambiare l’inerzia della stagione europea e riportare entusiasmo anche in ottica Serie A dove la classifica corta può consentire alla squadra rossoblu di inserirsi nella lotta al vertice. Il tecnico Italiano è rimasto a casa, ricoverato a causa di una brutta polmonite. Al suo posto in panchina Nicolini. Si avvicina il momento del ritorno in campo per Immobile che tuttavia non è ancora completamente pronto. Ballottaggio Castro-Dallinga per l’estremo offensivo con il solito modulo a tre alle spalle di un’unica punta. Lo Steaua arriva da una sconfitta in campionato contro il modesto Metalonglobus in una stagione non trascendentale nel campionato di casa: 13esimo posto, in piena zona retrocessione, con tre vittorie soltanto in tredici partite.

Probabili formazioni

Steaua (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut, Tănase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalambous.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia)

Dove vederla in TV/streaming: diretta su Sky Sport; streaming su NOW e Sky Go (orario d’inizio 18:45).

Roma-Viktoria Plzen, Stadio Olimpico (21.00)

Dopo il passo falso interno col Lille e il colpo di Nizza, la Roma vuole rimettersi in carreggiata davanti al proprio pubblico soprattutto dando un segnale significativo alla brutta sconfitta interna nel big match di campionato contro l’Inter. Gasperini spinge su pressing alto e verticalità: l’inserimento di Dovbyk come riferimento centrale ha dato peso in area e sarà confermato, mentre la rifinitura tra le linee passa dai piedi di Dybala e Soulé.

Il Viktoria Plzen arriva con autostima (4 punti nelle prime due), struttura fisica imponente e transizioni rapide sulla base di corsa e atletismo. Un buon test per la squadra di Gasperini chiamata a fare attenzione contro una squadra che ha molta dinamica. In campionato il Viktoria Plzen arriva dalla vittoria esterna sul campo del Bohemians (0-1, Durosimni) ed è quarto con otto punti di ritardo sullo Sparta capolista.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Červ, Spáčil; Memić, Vydra, Adu; Durosinmi. All. Hysky.

Arbitro: Halil Meler (Turchia)

Dove vederla in TV/streaming: diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252); streaming su NOW e Sky Go (calcio d’inizio 21.00).

Prossimo turno il 6 novembre: Bologna-Brann Bergen e Rangers-Glasgow Roma (ore 21).

Classifica – Dinamo Zagabria, Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lione, Lilla, Porto 6; Plzen, Betis, Friburgo, Ferencvaros 4; Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Roma, Go Ahead Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahce, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda, FCSB 3; Nottingham, Stella Rossa, Bologna, PAOK, Celtic, Maccabi Tel Aviv 1; Nizza, Rangers, Utrecht, Salisburgo, Feyenoord, Malmo 0