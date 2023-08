Mentre Napoli, Lazio, Inter e Milan sono in trepidante attesa per conoscere le avversarie che affronteranno nella fase a gironi della prossima edizione della UEFA Champions League (appuntamento con il sorteggio, oggi alle ore 18 su Mediaset, Sky e Prime Video), oggi la Fiorentina sarà impegnata nel ritorno degli spareggi della UEFA Europa Conference League (che dall’anno prossimo si chiamerà ufficialmente solo UEFA Conference League), contro gli austriaci del Rapid Vienna. La partita si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

I viola allenati da Vincenzo Italiano, che l’anno scorso hanno sfiorato il trofeo perdendo in finale contro il West Ham, devono ribaltare lo 0-1 rimediato una settimana fa all’Allianz Stadion di Vienna (gol di Marco Grull su calcio di rigore). L’impresa, quindi, è ampiamente alla portata della Fiorentina a cui basterà una vittoria con due gol di scarto per accedere alla fase a gironi o una vittoria con un gol di scarto per portare la partita ai tempi supplementari.

Gli spareggi della Conference League consistono in 22 incontri dai quali usciranno le 22 squadre che accederanno alla fase a gironi dell’edizione 2023-2024 della terza, per importanza, manifestazione continentale per club.

In caso di passaggio del turno, la Fiorentina conoscerà le avversarie che affronterà nella fase a gironi durante il sorteggio che si terrà domani, venerdì 1° settembre, al Grimaldi Forum di Montecarlo, dalle ore 14:30.

Fiorentina-Rapid Vienna: dove vederla

La partita sarà visibile su Sky e in chiaro su TV8.

Per quanto riguarda gli abbonati Sky, Fiorentina-Rapid Vienna andrà in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (e in streaming su NOW), a partire dalle ore 20. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti, mentre a bordocampo ci sarà Vanessa Leonardi.

La partita, però, sarà visibile a tutti con la messa in onda in chiaro su TV8, sempre a partire dalle ore 20.