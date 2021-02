Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, si apre ufficialmente la 21esima giornata di Serie A. È infatti in programma Fiorentina-Inter, anticipo del turno di campionato che si completerà tra domani e domenica 7.

Stasera, con calcio di inizio alle ore 20.45, si affrontano i viola di Cesare Prandelli, attualmente undicesimi in classifica, e i nerazzurri di Antonio Conte, secondi dietro i cugini del Milan. La Fiorentina è reduce dal pareggio contro il Torino maturato proprio una settimana fa, mentre l’Inter è in serie positiva da cinque gare di campionato, anche se martedì ha perso in casa contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

Fiorentina-Inter sarà preceduta da 23, la rubrica in onda dalle ore 20, con in studio Marco Cattaneo, Lorenzo Minotti e Stefano De Grandis.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita di oggi, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

Ricordiamo che per ogni turno di Serie A Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Da segnalre, infine, che domani è in programma anche il big match tra Juventus e Roma, con calcio di inizio alle ore 18.00, mentre alle 15.00 si giocano Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia. Chiude il folto menù degli anticipi Genoa-Napoli alle ore 20.45.

VENERDÌ 5 FEBBRAIO

ore 20.45

Fiorentina-Inter in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Vanessa Leonardi e Andrea Paventi