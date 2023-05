Questa sera, con calcio di inizio alle ore 21.00, andrà in scena Fiorentina-Inter, finale della 76ª edizione della Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta dallo stadio Olimpico di Roma su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity.

La telecronaca di Fiorentina-Inter sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati nella Capitale per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio ci saranno Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.

Il prepartita, al via alle ore 19.30, sarà condotto da Monica Bertini e sarà visibile solo in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla già citata piattaforma Mediaset Infinity. Il collegamento su Canale 5, live dall’Olimpico, a partire dalle ore 20.40, subito dopo il Tg5 e l’immancabile edizione breve di Striscia la notizia, col titolo Striscina la notizina.

Al termine del match Monica Bertini sarà affiancata da Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e, per i casi da moviola, Graziano Cesari.

Per Canale 5 si tratta della prima finale di calcio che proporrà in questo periodo. Sabato 10 giugno, infatti, sarà la volta di quella di Champions League, che vedrà protagoniste l’Inter e il Manchester City. Due appuntamenti che per la rete ammiraglia di Mediaset significano ascolti sicuri, dopo quelli molto positivi fatti registrare martedì 16 maggio con la semifinale Inter-Milan (8.268.000 telespettatori e il 34,92% di share).

Fiorentina-Inter, finale Coppa Italia: chi vincerà?

Fiorentina e Inter arrivano all’appuntamento odierno con l’umore molto alto e con buone possibilità di chiudere la stagione con almeno un trofeo in più in bacheca, a prescindere dal risultato di stasera. I viola di Vincenzo Italiano hanno conquistato l’accesso alla finale di Conference League, in programma mercoledì 7 giugno 2023 a Praga, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi, che lo scorso anno hanno vinto la Coppa Italia battendo nell’ultimo duello la Juventus, si giocheranno nientepopodimeno che la Champions League sabato 10 giugno.