Fiorello torna in tv? Stefano Coletta: “Ci stiamo lavorando, qui è casa sua e troverà libertà”

La Rai ha parlato della presenza di Fiorello nel palinsesto 2025/2026. Tornerà in tv? Ecco cosa ha dichiarato Stefano Coletta in conferenza stampa. Lo showman ha fatto di recente ritorno in radio insieme a Fabrizio Biggio, e le indiscrezioni dicono che potrebbe tornare in autunno con lo stesso format.

L’annuncio su Fiorello

“Tra me e Fiorello c’è un rapporto molto stretto di grande scambio” – ha esordito Coletta – “mi sento di dire che stiamo ragionando e mi auguro che possa per Rai esserci una continuità per lui e per la sua genialità, anche se si trattasse solo di Rai Uno. Stiamo lavorando”. E ancora: “Con lui non è possibile predire con grande anticipo cosa accadrà, e quindi penso che un ritorno in radio possa essere il preludio per le sue inedite comparsate televisive. Ci stiamo lavorando, lui è sempre molto contento di lavorare in Rai”.