Fiorello saluta il suo pubblico: perché la Pennicanza chiude i battenti

La Pennicanza – il programma radiofonico in onda su Radio 2 Radio Show – chiude i battenti. Grande colpo di scena per lo show condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. La chiusura è infatti prevista per venerdì 6 giugno, com’è stato annunciato dallo stesso presentatore, che ha comunicato: “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci“. Delle parole – queste – che rivelano il grande successo ottenuto dalla trasmissione. La prima edizione del programma si conclude, ma pare che non si tratti di un addio definitivo. “Questo potrebbe essere solo un antipasto” – dice Fiorello – “È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile. Vedremo!“.

Il successo di Fiorello con La Pennicanza

Dopo la popolarità di Viva Rai 2, Fiorello ha fatto di nuovo compagnia agli italiani tornando alle origini e capitanando un programma radiofonico tutto suo, insieme all’ormai inseparabile Fabrizio Biggio. Stavolta si è trattato di un format basato su gag, satira e comicità, ma soprattutto sull’improvvisazione. Elementi – questi – che lo showman siciliano ha sempre messo in scena nel corso degli anni. Tra le tante imitazioni fatte ci sono state quelle di Amadeus, Simone Inzaghi e persino Papa Leone XVI.

Il successo del programma è dovuto anche alla capacità di Fiorello di trasformare lo show in un vero e proprio evento social, soprattutto grazie alle tante dirette Instagram fatte in contemporanea con la trasmissione. I social di Rai Radio 2 raccontano invece – in tempo reale – lo show e il backstage. Al momento non si sa quindi il motivo per cui il programma ha chiuso i battenti, ma i fan stanno già attendendo il momento in cui sarà annunciato ufficialmente il ritorno di un programma che ha già conquistato i cuori di tutti.

Come ascoltare tutti gli episodi

Nell’attesa che termini l’ultimo appuntamento con La Pennicanza, i radioascoltatori possono recuperare gli episodi on demand su Rai Play, sperando così che possa essere sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno dello show ad ottobre.