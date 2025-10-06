Fiorello in seconda serata su Raidue: la trattativa fra lo showman e Viale Mazzini prosegue, quanto c’è di vero e cosa potrebbe cambiare

Rosario Fiorello continua il suo rapporto professionale con la Rai. Se Amadeus ha preferito cambiare aria, per trasferirsi sul Nove, lo showman di Augusta resta fedele alla tv di Stato. Non abbandona la Rai, Fiorello, anzi ne sfrutta al massimo le potenzialità. Insieme al compagno d’avventura professionale Fabrizio Biggio, che si porta dietro dai tempi di Viva Raidue!, sta per riprendere a trasmettere: in cantiere c’è la nuova edizione de La Pennicanza – programma radiofonico in onda su Radio2 – presentato all’inizio dell’estate.

Il sole tramonta e arriva il freddo, ma Fiorello – dopo un periodo di ferie – torna nell’etere radiofonico più carico che mai. Carta bianca, o quasi, da parte della Rai: il mattatore siciliano, in onda, fa quello che vuole e porta chi vuole. Anche perché qualsiasi cosa sceglierà sarà seguito: gli ascolti e Fiorello hanno sempre avuto un ottimo rapporto.

Fiorello pronto a tornare in Rai

Lo Share, con lui, è sempre stato alto: si tratti di Sanremo, Viva Raidue!, oppure Viva Via Asiago!. Fiorello resta una garanzia e nonostante l’età anagrafica, che comincia a pesare per ammissione dello stesso showman, è l’unico in grado di portare qualche novità in termini di contenuto.

Il performer, infatti, non si è mai accontentato: ha plasmato il Varietà in ogni sua forma, prima radio e poi tv. Prima sera e poi mattina, ora sfonda il muro radiofonico del pomeriggio. Un eterno giro intorno al mondo dell’intrattenimento che ha coinvolto in larga parte la Rai, tranne un piccolo passaggio a Sky con il Fiorello Show e parte dell’Edicola Fiore.

Non solo radio, ma anche tv: la trattativa

Ormai parentesi caduta in prescrizione, perché Rosario Fiorello mette d’accordo tutti. Anche e soprattutto per i risultati che porta. Il gusto può essere soggettivo, i numeri no. Sono spietati e attualmente Fiorello e Biggio li hanno dalla loro parte dopo essere riusciti a totalizzare milioni di telespettatori al mattino presto. In Italia, televisivamente parlando, equivale a scalare l’Everest.

Proprio dall’alto di questa “montagna” di consensi, Fiorello si prepara all’ennesimo atto da protagonista: la radio resta la sua priorità, attualmente, perchè vuole far emergere un tipo di intrattenimento diverso. Dopo gli ultimi anni trascorsi ad apparire in video, lo showman di Augusta vuole divertirsi e mettersi alla prova con la voce.

Lo abbiamo notato anche nell’anticipo di Pennicanza, proposto nei primi giorni d’estate, dove la radiovisione – durante lo show – non veniva quasi mai utilizzata. Si preferiva proiettare delle immagini create con l’AI salvo poi qualche eccezione, ma sempre sporadica, in cui il mattatore di Augusta compariva per mostrare qualche notizia stravagante. Subito dopo, però, tornava a “nascondersi” dietro l’eclettismo della sua voce. Poche immagini, solo vocalità ed emozioni.

La Pennicanza cambia forma

Vorrebbe fare così anche questa volta, ma la Rai – dopo avergli lasciato come sempre carta bianca sui contenuti e la natura del programma – è pronta a chiedere qualcosa in più. Fiorello, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe salvare le sorti di Raidue. Gli ascolti della rete, nelle ultime settimane – complice anche la chiusura di BellaMa’ di sera –, non sono incoraggianti. Anzi, tendono al ribasso. Pertanto i vertici di Viale Mazzini hanno chiesto allo showman siciliano di portare La Pennicanza anche in formato televisivo, ma in seconda serata.

In altre parole: Fiorello dovrebbe fare quello che ha in mente di portare a termine, con l’aggiunta di renderlo fruibile anche per la televisione. Una sorta di ibrido che salverebbe Rai2 e porterebbe Radio2 su livelli ancora più alti. Il mattatore siciliano ci sta pensando: il rapporto con la Rai è ottimo, ma Fiorello Varietà di prima o seconda serata non ne vuole fare. Sente di non avere più tempo e modo per reggere certi ritmi.

Sulle orme di Viva Raidue!

Ecco perché si è letteralmente inventato il Varietà di mattina presto, che ha chiamato “Matin Show”, che hanno provato a replicare con Binario2 senza successo. Lo stesso vale, in qualche maniera, per La Pennicanza. Fiorello va in onda un’ora al pomeriggio per avere poi il tempo di organizzare la puntata del giorno dopo e avere il resto della giornata a disposizione. In altre parole: lo showman non vuole tirarsi indietro, ma neppure fare qualcosa – in termini di orario – che sente ormai fuori dalle proprie possibilità.

La trattativa, dunque, è ancora nel vivo: Raidue starebbe anche pensando di lasciare Fiorello con il suo esperimento radiofonico al pomeriggio per poi portarlo alla sera in tv con una replica studiata. Come hanno fatto per diverso tempo con Viva Raidue!…e anche un po’ Raiuno. Insomma tutto è in divenire e in costruzione, una cosa è certa: Fiorello è pronto a tornare. Basta questo per alzare le antenne, la Rai ringrazia anticipatamente. Il cavallo, essendo a Viale Mazzini non potrebbe essere altrimenti, su cui puntare è ancora una volta lui. Una Pennicanza alla volta.