Poteva essere una mattinata tranquilla per Alessia Marcuzzi nel giorno del debutto di Boomerissima? Assolutamente no. La vigilia del debutto in onda questa sera in prime time su Rai 2 è stata movimentata da un danno ad opera degli irrefrenabili Fiorello e Fabrizio Biggio, carichi per la ripartenza di Viva Rai 2 in diretta tv da lunedì prossimo, 16 gennaio, alle 7.15 sempre sulla seconda rete Rai.

La settimana pre-ripresa è una sorta di warm up in cui lo showman e la sua spalla destra scaldano i motori aprendo una finestra live ai quasi due milioni di followers che seguono il profilo Instagram di Rosario Fiorello.

Ma come mai oggi si sta parlando anche del numero di telefono di Alessia Marcuzzi? I due conduttori hanno provato a contattare la conduttrice con l’intento di sponsorizzare la prima puntata del suo nuovo programma. Biggio dunque fa partire una telefonata da un altro cellulare mentre Fiorello inquadra il display, peccato che in bella vista compaia un numero di telefono e non un numero qualsiasi, bensì proprio quello della Marcuzzi.

Nemmeno un giro di lancette e il danno è fatto. Biggio e Fiorello spaventati si guardano e capiscono che da quel momento la live di Instagram prenderà una piega totalmente diversa tra risate ed incredulità. Solo al termine della diretta social, Biggio è riuscito a raggiungerla telefonicamente: “Mi sono appena svegliata, sto ricevendo un sacco di messaggi. Mi ha scritto una signora dicendomi che è stato mostrato il mio numero di telefono” dice. Clamorosamente nessun accenno di nervoso, né lamentele se non un “cretini!” con tono scherzoso “Grazie ragazzi! A stasera” conclude salutando i due.

Fiorello ospite di Alessia Marcuzzi a Boomerissima stasera, 10 gennaio 2023

A proposito di Fiorello e Alessia Marcuzzi, colleghi e amici dai tempi del Festivalbar (condotto insieme per tre edizioni, dal 1998 al 2000), la stessa conduttrice già nell’appuntamento speciale di Soliti Ignoti in diretta venerdì scorso, 6 gennaio, ha lasciato intendere che “un caro amico” di Amadeus sarebbe comparso proprio alla prima puntata di Boomerissima. Anche durante la conferenza stampa di presentazione, ieri pomeriggio, ha rimarcato l’ospitata senza esplicarne il nome.

Ebbene, TvBlog è in grado di confermarvi ciò che si era paventato: Fiorello stasera comparirà nella prima puntata di Boomerissima. Per Fiorello dunque – dopo aver conquistato il daytime mattutino – un momentaneo ritorno alla prima serata Rai, un territorio da lui conosciuto molto bene, e dove Rosario potrebbe tornare presto come scritto dal nostro Hit qualche mese fa.