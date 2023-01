“Ciao Diaco, io vi seguo quando posso il pomeriggio, perché siete all’orario della pennica. Non posso mandare video nei programmi… oggi tutti ti chiedono un video, io video non ne posso mandare, mi dispiace! Ti avrei mandato un video di saluti, di cose carine. Ti avrei detto: “Ciao Pierluigi, tutto bene? Il programma è fighissimo”. Ma non posso, perché se faccio il video per la tua trasmissione poi me lo chiedono gli altri amici. Sono tutti amici, quindi video niente. Chiedimi quello che vuoi, un’altra cosa, ma il video non te lo posso mandare, mi dispiace!“. Questo il video messaggio inviato, con la consueta ironia, da Fiorello a Pierluigi Diaco e che è stato appena trasmesso in apertura della puntata di mercoledì 25 gennaio 2023 di BellaMa’ (con ospite Loredana Lecciso).

Diaco si è mostrato sorpreso ed emozionato e ha immediatamente ringraziato Fiorello (“Non so come ringraziarti, mi emoziono. Fiorello è il numero uno della televisione italiana“). Quindi Domenico Restuccia (Dottor Web) ha spiegato di aver incontrato lo showman questa mattina dopo la puntata di Viva Rai2 e di aver raccolto il video messaggio in questa occasione.

L’intervento odierno di Fiorello, che somiglia ad una consacrazione per BellaMa’, in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, giunge nella giornata in cui la Rai e in particolare la Direzione Intrattenimento Daytime torna ad esultare per i dati di ascolto registrati dalla trasmissione pomeridiana condotta da Pierluigi Diaco. Il riferimento è al 6,43% di share medio registrato nella puntata di ieri, con ospite Roberta Capua. Un dato in linea con il trend in crescita che, come già segnalato su TvBlog, da mesi vede protagonista il programma che mette a confronto generazione Z e boomer e che era partito a inizio stagione dal 2%.