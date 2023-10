E’ arrivato poche ore fa l’annuncio Urbi et Orbi di Fiorello, cioè alla città di Roma che lo ospita e a tutto il mondo, dell’avvio dell’operazione di Viva Rai2. Lo spettacolo di varietà del primo mattino che da il buongiorno agli italiani ripartirà lunedì 6 novembre in diretta su Rai2. Ma ci sarà un processo di avvicinamento che inizierà già da lunedì 16 ottobre. Alle ore 7 sulla pagina Instagram di Fiorello è prevista la prima di una serie di dirette quotidiane condotte e dirette dallo stesso showman siciliano.

Aspettando Viva Rai2 da Instagram a Rai Play, come sarà

Per la verità non solamente condotte, ma anche riprese direttamente da Fiorello che, così come è già è accaduto in passato, con il suo smartphone dirigerà questa anteprima di Viva Rai2. Il programma partirà lunedì 16 ottobre ed andrà in diretta sulla pagina Instagram di Fiorello. Subito dopo il tutto verrà caricato su Rai Play. Sulla piattaforma digitale della televisione pubblica non verrà caricata solo la diretta Instagram realizzata da Fiorello, ma ci saranno anche dei contenuti inediti.

Le novità e le conferme di Viva Rai2

Verranno cioè mostrati nell’appuntamento quotidiano di Rai Play anche materiali inediti relativi alle prove e alla preparazione di questa seconda edizione di Viva Rai2. Contenuti girati in precedenza dallo stesso Fiorello. A proposito di questo TvBlog è in grado di dare alcune anticipazioni rispetto alla nuova edizione dello show del mattino della televisione pubblica. Della location si è già detto. Abbandonata per i già ampiamente noti motivi via Asiago, il programma avrà come nuova casa, sempre a Roma, via di Vigna Stelluti.

Nel programma, oltre alla conferma dei due angeli custodi di Fiorello, ovvero Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, siamo in grado di confermare anche la presenza dei componenti storici del balletto di Luca Tommasini. Gruppo che sarà quest’anno ampliato. Farà certamente piacere sapere ai suoi numerosi fans che anche in questa seconda edizione di Viva Rai2 ci sarà Tommaso Stanzani. Non solo, oltre all’immancabile ed insostituibile Ruggiero Del Vecchio ci sarà tutto il fantastico cast di “Guerre stellari”. Ovvero tutto il gruppo di personaggi che popolavano il Bar di via Montello che ospitava, all’alba prima della puntata televisiva del programma, la prima colazione di Fiorello e di suoi originalissimi amici.

Tommaso Paradiso ospite della prima puntata

Abbiamo detto dunque del primo appuntamento di “Aspettando viva Rai2” da lunedì 16 ottobre e TvBlog è in grado di anticipare che -salvo impegni dell’ultimo minuto- ospite e compagno speciale di Fiorello in quel debutto sarà Tommaso Paradiso. Che, come già detto in occasione del nostro lancio della sua presenza alla quarta puntata di Domenica in, sta per partire per un tour e che ha appena lanciato il suo nuovo lavoro musicale “Sensazione stupenda”. Appuntamento dunque al debutto di “Aspettando Viva Rai2” a lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 7 sulla pagina Instagram di Fiorello prima e subito dopo, con contenuti inediti, su Rai Play.

