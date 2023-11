Scambio visibilità, come si dice nel gergo nel marketing. È quello che sta coinvolgendo Viva Rai2! e buona parte degli altri programmi della tv pubblica, più interessati che mai a salire sul carro del vincitore. Tradotto: da quando è iniziata la seconda stagione del morning show di e con Fiorello, pullulano le collaborazioni tra le trasmissioni nel segno di quel vecchio concetto commerciale che suona più o meno così: tutto fa brodo.

Fiorello invia Gabriele Vagnato ad Agorà e BellaMa’

Da Agorà a BellaMa’, Fiorello ha fatto incursione nei programmi Rai altrui. Nel primo caso durante una puntata di Viva Rai2! si è collegato con gli studi romani del talk show del mattino di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi, innescando il gioco di ‘chi paga la colazione a chi’. A far da portavoce dello showman c’era Gabriele Vagnato, il giovane inviato di VivaRai2! che ieri ha fatto il bis, stavolta negli studi di BellaMa’. Lo youtuber, infatti, ha colto di sorpresa Pierluigi Diaco, portandogli in dono un video nel quale Fiorello al Foro Italico a Roma omaggia, parlando con la gente comune, il programma del pomeriggio di Rai2, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17.

Qualche giorno fa lo stesso Diaco aveva celebrato il successo del Rosario nazionale con tutto il cast della trasmissione, formato da 25 ragazzi della generazione Z (18-25 anni) e 25 boomer (over 55 anni), che aveva intonato un coro per lo showman. Salutando Vagnato, ieri, Diaco ha lanciato l’idea di Bella Fiorè, ossia un video “mega spot-marchetta per Fiorello” da collocare in apertura di ogni puntata del venerdì di BellaMa’. In attesa di capire se la proposta verrà accolta, va annoverato Che Sarà di Serena Bortone tra i programmi Rai coinvolti in un questa sorta di scambio visibilità con Fiorello. La puntata di sabato scorso della nuova produzione di Rai3 si è aperta proprio con uno spezzone di Viva Rai2 in cui “genio di Fiorello” ironizzava sull’azienda di Viale Mazzini che continua a perdere per strada volti tv.

Il tutto nel nome di una cooperazione che soddisfa tutti.