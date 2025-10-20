Fiorello, 5 minuti che valgono una stagione: 22,4% di Share, Makari vince la prima serata. Fazio in leggero calo. I dati Auditel del 19 ottobre 2025

L’anticipo di Pennicanza sveglia tutti. Fiorello e Biggio, in cinque minuti su Raiuno fanno il 22,4% di Share. Uno spettacolo lampo che conquista una larga fetta di pubblico. Questo è un monito per Viale Mazzini. Fiorello funziona in radio, ma anche in tv non ha perso appeal. Anzi. La prima serata, dopo il “delirio” dello showman di Augusta, la vince un altro siciliano. Saverio La Manna, con Makari, conquista il 19,6% di Share.

La fiction di Raiuno, con Claudio Gioè protagonista, cattura la maggior parte dei telespettatori del piccolo schermo. Resta indietro La Notte nel Cuore su Canale 5, ferma al 15,3% di Share. Altra storia per Le Iene su Italia Uno. La coppia Angioni-Gentili funziona e porta il programma di servizi e inchieste al 9,4% di Share.

Fiorello scuote il palinsesto, Makari vince la serata

Fuori Dal Coro, su Rete 4, non va oltre la comfort zone del 4,7%. La7, invece, punta sul giornalismo d’inchiesta ma al cinema. Viene riproposto, infatti, un film cult come Il Caso Spotlight che totalizza l’1,5% di Share. PresaDiretta, sulla terza rete Rai, ottiene un balzo in avanti arrivando al 4,3%. Mentre Rai2 opta per NCIS Origins ed NCIS Unità Anticrimine. Insieme valgono il 2,8% di Share.

Tv8 punta sulla Formula Uno. L’anteprima arriva poco sopra il 2%, ma la trasmissione del Gran Premio porta il canale in chiaro di Sky a toccare il 6,6% di Share. Fazio, con Che Tempo Che Fa sul Nove, conferma il trend positivo che lo porta vicino all’8% con picchi dell’11% ma la trasmissione è in leggero calo. Il tasso percentuale standard di ascolti è intorno al 7,7%.

Gerry Scotti resiste nel preserale

La trasmissione è comunque sul podio dei programmi domenicali. Senza contare l’outsider Fiorello che si è concesso solo un’uscita televisiva, per il momento, e ha cambiato gli equilibri di palinsesto. Nel preserale, invece, tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vince ancora il primo. La Ruota della Fortuna totalizza il 24,8% di Share, mentre Affari Tuoi si ferma al 22,9%.