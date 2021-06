Potrebbe essere la vera novità del prossimo palinsesto di Rai 3: Fiorella Mannoia arriverà da fine ottobre con un programma in seconda serata che avrà tre appuntamenti settimanali, in onda il lunedì, il giovedì e il venerdì sera. La Versione di Fiorella partirà ogni puntata da spunti offerti da fatti avvenuti nello stesso giorno di anni passati, che permetteranno poi di sviluppare una riflessione sul presente e sul futuro.

Nel programma di Fiorella Mannoia non potrà poi di certo mancare la musica, che permetterà di viaggiare con la memoria gli amici che andranno a trovarla all’interno di quello che dovrebbe essere uno spazio segnato da un’atmosfera rilassata, dove gli ospiti si divertiranno anche nel vestire nuovi panni rispetto a quelli normalmente indossati attraverso la propria professione. Sintonizzandosi su La Versione di Fiorella, ad esempio, si potrebbe trovare un attore che si esibisce in una performance musicale e un cantante che invece diventa interprete o narratore di una storia.

Ad accompagnare questi momenti di spettacolo sarà un band presente in studio, oltre che un cast fisso che muterà per i vari appuntamenti settimanali. Fiorella Mannoia torna in televisione dopo le due puntate de La musica che gira intorno andate in onda su Rai 1 nel gennaio 2021, due appuntamenti con i quali la cantautrice era tornata alla conduzione di un proprio programma televisivo dopo l’esperienza del 2017 con Un, due, tre… Fiorella!.

La Versione di Fiorella partirà alla fine di ottobre dopo la messa in onda della una nuova edizione di Fame d’amore, il programma in onda in seconda serata il lunedì sera condotto da Francesca Fialdini e dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, e dopo Illuminate, che tornerà nei giovedì sera con una serie di nuovi appuntamenti per raccontare donne che si sono distinte in diversi ambiti. A completare l’offerta della seconda serata di Rai 3 sarà Roberta Petrelluzzi con Un giorno in pretura.