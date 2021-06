Lo Chef Sebastiano Rovida è tornato in tv con Finger Food Factory. Vi ricordate quello chef simpatico e pazzerello (così si definiva lui stesso) che nel programma Fuori Menù aiutava i concorrenti con la preparazione dei loro piatti in cucina? Ebbene, si chiamava proprio Sebastiano Rovida e aveva conquistato il cuore e l’affetto di una gran fascia di spettatori che ha sofferto la sua mancanza dal piccolo schermo per tutti questi anni.

Ma, sorpresa! Lo Chef Sebastiano Rovida è tornato in tv. Co-protagonista di Fuori Menù all’epoca in onda su Real Time, il cuoco ora è riapparso, e in veste da protagonista, su Food Network, con un docu-reality che già avevamo visto proprio agli arbori del 2013 sul canale 31 del digitale: Finger Food Factory. Finger Food Factory nasce come già detto nel 2013 per la rete di casa Discovery, prima di riapprodare nel palinsesto estivo di Food Network oggi.

Finger Food Factory dunque è uno show già visto, ma che da tempo non si trasmetteva in tv. Nel programma, in 30 minuti vediamo lo Chef Stefano Rovida ideare una serie di preparazioni da finger food (ossia mangiabili con le mani, senza l’ausilio delle posate) con protagonista un ingrediente principale. Nelle puntate andate in onda stamattina sul canale 33 del digitale, ad esempio, vedevamo Chef Rovida alle prese con il tonno, trasformato in più preparazioni e con una creatività sopraffina.

Se in tanti si complimentano ora con Stefano Rovida per il rientro su piccolo schermo, molti si domandano tuttavia che fine abbia fatto. Lo Chef ai tempi di Fuori Menù aveva un sito web personale che aggiornava di continuo, era dunque presente sui social e sul web. Ad oggi, invece, è difficile rintracciarlo online. Noi però ci siamo riusciti e abbiamo scoperto che… Stefano Rovida continui a lavorare come Chef per un’azienda leader dei catering a Milano, la Area Kitchen Group.

La sua passione, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram dell’azienda, che lo ritrae anche in cucina alle prese con una preparazione più che particolare, resterebbe la cucina molecolare. Sempre sulla pagine Instagram di Area Kitchen Group Stefano Rovida ha anche spiegato:

“La cucina molecolare mi aiuta a rendere migliore il prodotto ed esaltarne la materia prima concentrando il gusto di un piatto. Mi diverte tantissimo!”.

Difficile sapere se dopo Finger Food Factory su Food Network lo Chef Stefano Rovida tornerà in tv con un programma nuovo. Nel frattempo però ci divertiamo vedendolo alle prese con il vecchio docu-reality già trasmesso su Real Time.