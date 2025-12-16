Film Disney con animali: 6 classici imperdibili

Natale è sinonimo di Disney. Nel periodo delle Feste, vengono proiettati ogni anno titoli imperdibili e i grandi classici di animazione per i più piccoli. Film che vengono puntualmente visti anche dagli adulti più nostalgici. Ecco una selezione dei film d’animazione più imperdibili, ma soprattutto di quelli che raccontano storie riguardanti animali.

Dumbo – L’elefante volante

Dumbo è un elefantino del circo che nasce con orecchie talmente grandi da diventare subito oggetto di scherno. Quando sua madre viene rinchiusa per aver cercato di proteggerlo dai bulli, il piccolo rimane solo e viene costretto a lavorare come umiliante clown.

Tutto cambia grazie all’amicizia con il topo Timoteo, che lo aiuta a scoprire che le sue grandi orecchie sono in realtà delle ali straordinarie. Grazie a una piuma magica che gli dona sicurezza, Dumbo impara a volare e diventa l’attrazione principale del circo, trasformando la sua diversità nel suo più grande successo. Con la gloria ottenuta, riesce finalmente a liberare sua madre e a vivere felice insieme a lei.

Lilli e il Vagabondo

Lilli è una raffinata ed elegante Spaniel che vive una vita agiata presso una famiglia dell’alta borghesia. La sua tranquillità viene scossa dall’arrivo di un neonato e, a causa di un malinteso causato dalla severa zia Sara e dai suoi gatti siamesi, la cagnolina si ritrova per strada, smarrita e spaventata.

In suo soccorso arriva Biagio, un cane randagio astuto e dal cuore d’oro, che le mostra il fascino della libertà e della vita randagia, culminando nella celebre cena romantica a base di spaghetti. Dopo una serie di avventure e pericoli, tra cui la minaccia di un canile e l’attacco di un ratto alla culla del bambino, Biagio dimostra il suo valore proteggendo la famiglia. Grazie al suo coraggio, il vagabondo viene adottato, permettendo ai due cani di restare insieme e formare una nuova famiglia circondati dall’affetto dei loro padroni.

Gli Aristogatti

Ambientato nella Parigi del 1910, il film racconta la storia di Duchessa e dei suoi tre gattini, Minou, Matisse e Bizet, che vivono una vita agiata nella villa della ex cantante d’opera Madame Adelaide. Quando la donna decide di lasciare tutta la sua eredità ai felini, il maggiordomo Edgar, desideroso di impossessarsi del patrimonio, rapisce i gatti e li abbandona nelle campagne francesi.

Lontani da casa e spaventati, i protagonisti incontrano Romeo, un affascinante gatto randagio romano che si offre di scortarli nel lungo viaggio di ritorno verso Parigi. Lungo il tragitto, la famiglia vive numerose avventure e incontra bizzarri personaggi, come le oche Lucy e Amelia e la band di gatti jazzisti guidata da Scat Cat. Una volta tornati in città, Edgar tenta nuovamente di sbarazzarsi di loro chiudendoli in un baule diretto in Africa, ma grazie all’intervento di Romeo e dei suoi amici randagi, il maggiordomo viene sconfitto e spedito al posto loro. La storia si conclude felicemente con Madame che accoglie Romeo in famiglia e decide di trasformare la sua villa in una fondazione per tutti i gatti randagi di Parigi.

Tarzan

Tarzan è un neonato che, dopo il naufragio dei genitori sulle coste dell’Africa, viene adottato e cresciuto dalla gorilla Kala, nonostante l’iniziale ostilità del capobranco Kerchak. Crescendo nella giungla, il ragazzo impara a muoversi agilmente tra gli alberi e a comunicare con gli animali, convinto che la foresta sia il suo unico mondo.

La sua vita cambia radicalmente quando incontra una spedizione di esploratori umani, tra cui la giovane Jane Porter e il perfido cacciatore Clayton. Tarzan scopre con stupore di essere un umano e, affascinato da Jane, inizia a imparare la lingua e le usanze degli uomini, trovandosi presto diviso tra il desiderio di seguire lei in Inghilterra e la lealtà verso la sua famiglia di gorilla.

Bambi

Bambi è un giovane cerbiatto destinato a diventare il Grande Principe della foresta, che muove i suoi primi passi alla scoperta del mondo insieme agli amici Tamburino, un coniglietto vivace, e Fiore, una timida puzzola. La sua infanzia spensierata viene però spezzata da un evento tragico: durante un inverno difficile, sua madre viene uccisa da un cacciatore, lasciando il piccolo solo a crescere sotto la guida del severo e maestoso padre.

Divenuto adulto, Bambi affronta le sfide della maturità, innamorandosi della cerbiatta Feline e dovendo combattere per proteggerla dai rivali e dai pericoli causati dall’uomo. La storia culmina in un terribile incendio boschivo che mette alla prova il coraggio di tutti gli animali, dal quale Bambi riesce a salvarsi guidando il branco verso la salvezza. Nel finale, il cerbiatto assume pienamente il ruolo di protettore della foresta, mentre la vita ricomincia con la nascita dei suoi due figli.

La carica dei 101

La storia ha inizio a Londra, dove il dalmata Pongo decide di trovare una compagna per sé e per il suo padrone Rudy, orchestrando l’incontro con Peggy e la sua padrona Anita.

Le due coppie si sposano e poco tempo dopo Peggy dà alla luce quindici cuccioli. La serenità della famiglia viene però interrotta da Crudelia De Mon, una vecchia compagna di scuola di Anita ossessionata dalle pellicce, che cerca di acquistare i piccoli.