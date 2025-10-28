Filippo Magnini in lacrime: cosa è successo a Massimiliano Rosolino

Nuovo colpo di scena nello studio di Ballando con le Stelle. I protagonisti sono stavolta Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, entrambi ex sportivi che hanno intrapreso un percorso televisivo. Il primo avrebbe fatto riferimento a una “battaglia” che il secondo starebbe combattendo e di cui nessuno sa nulla. Il concorrente non avrebbe trattenuto la commozione, ed è per questo che da ore gli utenti social stanno continuando a chiedere cosa sia successo all’ex nuotatore, il quale starebbe affrontando un periodo delicato. Qualche spiegazione in più sarebbe arrivata da Ivan Zazzaroni, con delle parole dette sotto voce al collega Fabio Canino.

Il commento di Ivan Zazzaroni

Fabio Magnini ha spiegato di essersi commosso pensando a Massimiliano Rosolino e, proprio in quel momento, la regia ha inquadrato Zazzaroni che si è rivolto a Canino e che ha detto: “Forse Titova?“. Il giudice ha infatti voluto dare una spiegazione a quanto accaduto, nel momento in cui il concorrente stava parlando del suo amico. Al momento non si sa cosa i due giudici si siano detti, anche perché entrambi hanno mantenuto un volume di voce basso e disturbato. Se le ipotesi dei fan fossero vere, Ivan Zazzaroni avrebbe quindi fatto riferimento proprio a Natalia Titova, compagna dell’ex nuotatore. Le voci dicono che i due starebbero attraversando un momento difficile del loro rapporto, anche se non c’è nulla di certo a riguardo.

Altri dicono invece che Rosolino starebbe ancora affrontando un momento complicato per via delle condizioni di salute della compagna, che soffre di osteomielite, un’infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batteria. I diretti interessati hanno intanto scelto – per il momento – di mantenere un massimo riserbo su tutta questa faccenda, anche se il chiacchiericcio continua a non placarsi.

Cosa ha detto Magnini su Rosolino

Filippo Magnini si è esibito con una rumba insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli e, dopo la performance, è scoppiato in lacrime. “Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano” – ha detto lui dopo la richiesta di Milly Carlucci di parlarne – “perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo“. I fan hanno quindi iniziato ad ipotizzare scenari sull’ex nuotatore, anche se ancora non si sa cosa sia realmente accaduto all’inviato di Ballando, che ha quest’anno preso il posto di Paolo Belli.