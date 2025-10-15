Filippo Magnini, età, carriera, studi, dove vive, Federica Pellegrini, profilo Instagram, tutto sull’ex nuotatore, protagonista di Ballando con le Stelle

Filippo Magnini è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle, l’iconico dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo aver lasciato la piscina, l’ex campione di nuoto ha accettato di cimentarsi in una nuova sfida all’interno di un’arena decisamente diversa dalla vasca: quella della pista da ballo. Lo scorso 27 settembre Magnini ha debuttato in coppia con Alessandra Tripoli.

La nuova avventura televisiva ha riportato sotto la luce dei riflettori uno dei nuotatori più famosi d’Italia. Ma stavolta non lo vedremo impegnato a sfrecciare sull’acqua a colpi di bracciate ma a esibirsi in pista, pronto a conquistare il pubblico con un repertorio fatto di passi di danza, acrobazie e coreografie. Scopriamo meglio chi è il campione pesarese.

Filippo Magnini, primo italiano medaglia d’oro mondiale nei 100 stile libero

Filippo Magnini è uno dei grandi protagonisti dello sport italiano. Per due volte si è messo al collo la medaglia d’oro ai campionati del mondo nei 100 metri stile libero, apice di una carriera costellata di successi. Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, Magnini scopre il nuoto dopo aver provato varie discipline sportive.

Dopo gli inizi come ranista, passa allo stile libero quando si trasferisce a Torino per studiare. Filippo Magnini si diploma in geometria prima di lasciare gli studi universitari per dedicarsi completamente al nuoto. Nel frattempo il passaggio allo stile libero si rivela una scelta più che azzeccata, come prova il podio ai campionati italiani raggiunto nel 2002.

In breve tempo il giovane nuotatore si impone come uno dei massimi interpreti italiani di sempre dello stile libero. La consacrazione a livello internazionale ha luogo tra 2004 e 2005, quando Magnini conquista tre ori e un bronzo agli Europei e vince un prezioso oro alle Olimpiadi di Atene con la 4×200. Nel 2005 entra nella storia a Montreal come primo italiano a trionfare in un campionato del mondo nei 100 stile libero.

Magnini bissa il successo mondiale nel 2007 a Melbourne, confermandosi “Re Magno” (il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera da nuotatore). In carriera il nuotatore ha collezionato numerosi successi: due titoli mondiali in vasca corta, diciassette ori europei e trentasei primi primi posti ai campionati italiani.

Dalla storia con Federica Pellegrini alla televisione

Il campione ha fatto parlare di sé anche per le vicende sentimentali. Tra il 2011 e il 2017 è stato fidanzato con la nuotatrice Federica Pellegrini, con la quale a lungo ha formato la coppia d’oro del nuoto italiano. L’addio alla piscina arriva nel 2017 e per l’ex nuotatore si apre il mondo della televisione come inviato della televisione.

Sempre nel 2017 Magnini figura tra i concorrenti della prima edizione di Celebrity MasterChef Italia mentre l’anno successivo partecipa a Pechino Express con la sorella Laura. Risale al 2022 il vero e proprio debutto televisivo nelle vesti di conduttore, quando affianca Samanta Togni in Per me, programma di Rai2 che conduce anche l’anno successivo.

Il matrimonio con Giorgia Palmas, la laurea, Instagram

Nel 2023 l’ex nuotatore partecipa al talent show Non sono una signora nel ‘pool investigativo’ che affianca la giuria. Dal 2018 Filippo Magnini si è legato all’ex velina e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. I due si sposano civilmente nel 2021 e in chiesa nel 2022. Dall’unione nasce la piccola Mia.

Filippo Magnini non ha mai lasciato del tutto il mondo dello sport. Non cessa di allenarsi e di impegnarsi per la promozione di stili di vita sani. Il nuovo concorrente di Ballando con le stelle ha anche conseguito la laurea in Scienze motorie con il massimo dei voti: 110 e lode.

Oggi Magnini vive con la famiglia a Roma, in un’abitazione in cui prevalgono arredamenti dai colori tenui, principalmente bianchi. Nel luglio 2019 l’ex stella azzurra dello stile libero ha salvato un bagnante in mare durante una vacanza in Sardegna. Il campione è attivo anche sui social con il profilo Instagram @filomagno82 seguito da 433.000 follower.