Filippo Bisciglia concorrente del Grande Fratello 2023? La smentita: “Fake News” (video)

Filippo Bisciglia di Temptation Island entra nella casa del Grande Fratello 2023 come concorrente? E’ una fake news smentita in un video

Nelle scorse ore, sui social, si è diffusa la notizia dell’ingresso di nuovi concorrenti nella prossima puntata del ‘Grande Fratello 2023’ in onda sabato 2 dicembre. Oltre a Greta Rossetti (protagonista di un triangolo amoroso assieme a Mirko Brunetti e Perla Vatiero), il portale ‘Dagospia’ ha confermato l’entrata in gioco di Rosanna Fratello. Non ci sarà al ‘Grande Fratello 2023’, invece, Filippo Bisciglia. Dopo la smentita di Alfonso Signorini, su Instagram, arriva la conferma dal diretto interessato sui propri social:

Buongiorno a tutti. E’ uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello. E’ una fake news. Non entrerò al GF. Però questa fake news è divertente. Quando le fake news sono divertenti ci sta. Movimentano un po’ di cose. Alla fine mi sono divertito anche io nel leggere questa cosa e tutti i commenti che mi stanno arrivando. Sono tantissimi. Allora, che dirvi… il GF è stata un’esperienza bellissima, che rifarei tre milioni di volte, non la rinnegherò mai a differenza di tanti altri. Non entrerò. Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone, la prima che mi viene in mente fa così (fischietta ‘Love the way you lie’ di Eminem e Rihanna, jingle di ‘Temptation Island’, ndb).

Filippo Bisciglia ex concorrente del Grande Fratello 6

Il conduttore del docureality di Canale 5 ha preso parte alla sesta edizione del ‘Grande Fratello’, condotto allora da Alessia Marcuzzi, classificandosi al secondo posto dietro al vincitore Augusto De Megni.

“Una parte di me sperava che mi avrebbe aiutato a entrare in tv ma, sinceramente, credevo che una volta uscito mi sarei aperto un negozio o un ristorantino. Sono stato bravo a fare delle scelte, a evitare di fare qualcosa che non mi avrebbe portato a nulla. Ho detto tantissimi no e, alla fine, credo di essere stato premiato. Mi hanno proposto anche altri reality, ma ho detto di no. Il Grande Fratello, però, non lo rinnegherò mai: è grazie a loro che sono riuscito a entrare in questo mondo e non lo dimenticherò mai!” (Intervista Vanity Fair, ottobre 2017)