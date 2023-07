In ambito musicale li chiamerebbero “one-hit wonder”, cantanti o band di cui l’intera carriera è legata indissolubilmente ad una sola canzone (gli ospiti perfetti de I Migliori Anni, in pratica).

Questa caratteristica è decisamente presente anche in tv dove i personaggi televisivi che restano legati a doppio filo ad un solo programma per una carriera intera, nonostante altre esperienze professionali presenti nel curriculum, sono tantissimi.

“One-hit wonder”, sempre per quanto riguarda la musica, è sinonimo principalmente di “meteora”. Nel caso del piccolo schermo, invece, i personaggi in questione si possono dividere in due categorie: chi sparisce dai radar, appunto, o chi riesce a costruirsi una carriera decennale o ventennale, entrando nell’immaginario collettivo, però, sempre e comunque grazie ad un unico programma.

È estate, fa molto caldo e questo, ovviamente, è il periodo di Temptation Island. Probabilmente la “one-hit wonder” per eccellenza degli ultimi anni risponde al nome di Filippo Bisciglia, idolatrato dai fan del programma prodotto da Maria De Filippi. Lanciato dal GF nel lontanissimo 2006, dopo un tentativo di carriera nella discografia che in quanto a risultati è paragonabile solo all’esordio di Alberto Tomba nel mondo del cinema, Bisciglia diventa nel 2014 il volto di Temptation Island, scelto a sorpresa dopo una carriera televisiva priva sostanzialmente di successi o sussulti: il dimenticabilissimo Uno, due, tre… stalla! e un’apparizione a La Talpa dove contribuì all’espulsione della sua attuale compagna Pamela Camassa (materiale per eruditi del trash o per telespettatori che stanno invecchiando).

Per il resto, non abbiamo mai visto Bisciglia altrove, messo alla prova, magari, in un altro tipo di conduzione che non sia la semplice narrazione in un docu-reality.

In queste ultime estati, poi, abbiamo imparato a conoscere bene anche un altro volto che spunta magicamente solo quando la temperatura si assesta intorno ai 30 gradi: Alan Palmieri. Conduttore del Battiti Live, l’evento del Gruppo Norba che va in onda anche su Italia 1, Alan Palmieri, in televisione, è unicamente legato proprio allo show musicale estivo itinerante di cui è anche direttore artistico.

L’immagine del compianto Daniele Piombi, inventore dell’Oscar Tv, premio televisivo riposto in soffitta nel 2017 dopo la sua morte, nonostante abbia lavorato in tantissimi programmi televisivi, è rimasta sicuramente legata al premio da lui creato nel 1961, di cui ogni anno conduceva la serata di gala. Da ricordare anche una battuta di Ezio Greggio a riguardo: “Lo sbrinano una volta l’anno, poi lo rimettono nel congelatore!”.

Passando all’autunno, invece, è d’obbligo citare Tú sí que vales. La conduzione a tre firmata Belén Rodríguez-Martín Castrogiovanni-Alessio Sakara è un mistero che si fa fatica a decrittare (la conduzione in diretta della finale viene puntualmente annoverata tra i disastri televisivi della stagione). La carriera della showgirl argentina, per carità, è variegata e fuori discussione ma per quanto riguarda Castrogiovanni e Sakara, anche loro sono volti esclusivamente legati ad un unico programma.

Con Tú sí que vales, troviamo l’aggancio al talent show andato in onda in precedenza su Canale 5 ossia Italia’s Got Talent di cui le primissime edizioni videro alla conduzione Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, volto nuovo all’epoca che, con i programmi condotti successivamente, non ha trovato una continuità di popolarità.

In questa lista, si potrebbe inserire anche Silvia Toffanin, perché no… Esclusi gli esordi da showgirl e da Letterina, infatti, la conduttrice è diventata tutt’una con Verissimo. A volte, il suo nome è stato accostato a conduzioni di reality, senza dimenticare il caso legato all’invito di Amadeus al Festival di Sanremo, resta il fatto che la Toffanin, forse per scelta o per caso, non si è mai messa in gioco con un’altra tipologia di conduzione in tutti questi anni.

Quale programma, poi, vi viene in mente se diciamo Valerio Staffelli? Oppure Tina Cipollari? O Alessandro Greco? Bravi.

Gli esempi sono davvero tanti.

E il passato, ovviamente, non è da meno: da Maurizio Seymandi, conduttore della SuperClassifica Show, a Marta Flavi e la sua celebre Agenzia Matrimoniale, passando per la coppia Mauro Serio-Elisabetta Ferracini, conduttori di Solletico.

E poi, vj di MTV (Kris & Kris, Marcello Martini, Marco Maccarini, Massimo Coppola), legati più all’emittente che ad un solo programma, giudici di talent show come Guillermo Mariotto o Alessandra Celentano, o co-conduttrici di Sanremo, come Federica Felini, Alketa Vejsiu, Andrea Osvárt.

Raccoglierli tutti è praticamente impossibile.