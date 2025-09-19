Sfida tv del 18 settembre: Clerici regina della prima serata, Elodie si ferma al secondo posto e Gerry Scotti domina in access prime time

Rai 1 si prende la scena della prima serata di giovedì 18 settembre con l’esordio di Jukebox – La Notte delle Hit, condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino. Lo show musicale ha conquistato 2,5 milioni di telespettatori pari al 17,9% di share, lasciandosi alle spalle la concorrenza.

Canale 5 si piazza al secondo posto con il concerto-evento Elodie San Siro, visto da 1,4 milioni di spettatori (10% di share), mentre il gradino più basso del podio va a Italia 1 con Citadel, seguito da 817 mila spettatori (4,9%).

Tutti i dati: chi ha vinto la sfida

Si segnalano Dritto e Rovescio su Rete 4 con 733 mila spettatori (6%) e Piazzapulita su La7 con 712 mila spettatori (5,8%). In seconda linea, Rai 2 con Ore 14 Sera raggiunge 688 mila telespettatori (5,5%), mentre Rai 3 con il film Per tutta la vita si ferma a 628 mila spettatori (3,6%). Più distanti Tv8 con Il vento del perdono (370 mila, 2,3%) e il Nove con Comedy Club (299 mila, 1,9%).

Sul fronte dell’access prime time, domina ancora Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna su Canale 5 vola a 4,8 milioni di spettatori con uno share del 24,6%, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1, che si ferma a 3,9 milioni di spettatori (20,1%).