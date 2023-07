Metti una domenica di mezza estate davanti alla tv, magari sdraiati su di un’amaca o sul divano con il condizionatore acceso. Stremato da un caldo asfissiante scorri la timeline di Twitter per trovare distrazione. Si commentano i più disparati argomenti, tra chi sceglie la musica e chi insulta Elon Musk, reo di proseguire la diritta via della rovina di Twitter per il cambio del logo. Qualcuno, invece, sceglie di godersi la serata guardando la docufiction trasmessa da Rai 1, Raul Gardini.

Quel qualcuno però non è un utente qualunque, bensì l’account Twitter ufficiale di Fiction Mediaset (affiliato a Mediaset Infinity). Il fatto non è sfuggito ai più attenti fin dai primissimi momenti (d’altronde, al contrario ci saremmo sorpresi).

Alle 23:08 appare un primo tweet anomalo “Raul Gardini avanti di oltre trent’anni nella green economy. Così, solo per dirne una“. Circa un minuto dopo ne arriva un secondo “Aveva ancora così tanto da dare Raul Gardini” e per non farsi mancare nulla, nello stesso tweet, pure lo spottone “Dice Giovanni Minoli ora su Rai 1“. Passano altri tre minuti ed ecco il terzo tweet “Paura di sbagliare, lui, #raulgardini che ha fatto fatto fatto… Grazie Raul Gardini”. Infine l’ultimo tweet, sempre a breve distanza, che cela pure l’indizio su chi era lì, alla tastiera “Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita“.

Cosa sta accadendo nell'account di Fiction Mediaset? Qualcuno sta twittando (anche con una certa frequenza) di una docufiction trasmessa su… Rai 1. pic.twitter.com/Cczt4Feocf — LALLERO (@see_lallero) July 23, 2023

Passano circa trenta minuti (trenta, sì) prima che i tweet vengano rimossi in toto. Insomma, quattro tweet nel giro di 10 minuti. Una certa frequenza, che dire. Un account Mediaset che twitta di una docufiction Rai? Com’è possibile? Questo si sono chiesti decine e decine di utenti Twitter.

Un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è l’hackeraggio dell’account di Fiction Mediaset. Lo si può spiegare dalla forma delle frasi scritte, da qualche svista nella battitura (“RaulGardini” senza l’hashtag) e addirittura la personificazione “Mi sono sempre chiesta” tratta dall’ultimo tweet.

Non ci si potrà giustificare con il caldo che dà alla testa: l’anomalia è accaduta per davvero. Cosa sarà realmente successo? Stranezze di mezza estate…