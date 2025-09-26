Ficarra & Picone tornano su Netflix: dal 5 dicembre la nuova serie comedy del duo

Ficarra & Picone sono pronti a tornare con Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix. Oggi, insieme alle prime due immagini, è stata rilasciata anche una prima clip.

La trama della nuova serie Netflix

Sicilia Express è una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Chi sono Ficarra&Picone

Il famoso duo comico siciliano – formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, entrambi nati a Palermo – ha conquistato il pubblico con una comicità tagliente e con un affiatamento senza precedenti. I due hanno spesso portato in scena un satira che affonda le radici nella realtà siciliana e italiana. Il successo è arrivato grazie alla loro partecipazione al tg satirico Striscia la Notizia. Per loro c’è stato inoltre un grande successo anche al cinema, dato che hanno scritto, diretto e interpretato numerosi film campioni di incassi come L’ora legale, Andiamo a quel paese e Il primo Natale. Di recente c’è stata anche la loro prima serie tv Netflix Incastrati.