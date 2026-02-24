Festival di Sanremo, la scaletta della prima serata: cantanti in gara, ospiti, co-conduttori

Prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti e 30 i Big si esibiscono senza eliminazioni. Voto alla Sala Stampa e annuncio dei cinque brani più apprezzati. Conducono Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman.

Tra poche ore, oggi martedì 24 febbraio, si alzerà il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, appuntamento centrale del calendario televisivo e musicale italiano. La manifestazione, in programma fino al 28 febbraio, inaugura ufficialmente la settimana sanremese con la prima delle cinque serate dedicate alla presentazione e valutazione dei brani in gara.

Il Teatro Ariston è operativo già da giorni: prove tecniche, bilanciamenti audio, definizione delle inquadrature e messa a punto degli arrangiamenti orchestrali hanno scandito la vigilia dei 30 artisti in competizione.

Il programma della prima serata del Festival di Sanremo

La prima serata sarà dedicata all’esecuzione dei brani inediti, che verranno sottoposti al sistema di votazione previsto dal regolamento di questa edizione. Con l’avvio ufficiale della gara entra dunque nel vivo una macchina produttiva complessa, che intreccia spettacolo, industria discografica e performance televisiva in diretta nazionale. Da questa sera, saranno le esibizioni live a determinare i primi equilibri della classifica provvisoria.

La prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo sarà, come da tradizione, interamente dedicata alla musica. Nessuna eliminazione, nessun taglio: tutti e 30 gli artisti in gara saliranno sul palco per presentare per la prima volta al pubblico il brano con cui concorrono alla vittoria.

A esprimere il proprio giudizio sarà esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, chiamata a valutare le performance e a definire una prima classifica provvisoria dei trenta pezzi. Un passaggio chiave, perché offre una fotografia iniziale degli equilibri in gara, pur senza determinare esclusioni.

Al termine della puntata verranno annunciati soltanto i cinque brani più votati.

I big in gara stasera 24 febbraio 2026

A guidare lo spettacolo dal palco del Teatro Ariston sarà Carlo Conti, affiancato per l’intera edizione da Laura Pausini. Con loro, per questa prima serata, il co-conduttore Can Yaman.

Si entra dunque nel vivo della competizione: questa sera il pubblico potrà ascoltare, uno dopo l’altro, i 30 Big in gara, ciascuno con la propria proposta musicale, pronti a giocarsi i primi decisivi consensi. Di seguito gli artisti e i brani:

20.40 Apertura di Sanremo 2026 con Carlo Conti

20.43 Olly canta “Balorda nostalgia”

20.53 Ingresso Laura Pausini

20.56 Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

21.07 Michele Bravi – “Prima o poi”

21.13 Sayf – “Tu mi piaci tanto”

21.19 Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

21.25 Dargen D’Amico – “Ai ai”

21.31 Omaggio a Peppe Vessicchio

21.39 Ingresso Can Yaman

21.42 Arisa – “Magica favola”

21.48 Luchè – “Labirinto”

21.54 Ospite Gianna Pratesi

22.00 Tommaso Paradiso – “I romantici”

22.06 Elettra Lamborghini – “Voilà”

22.15 Patty Pravo – “Opera”

22.21 Samurai Jay – “Ossessione”

22.32 Tiziano Ferro canta medley di “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio” e “Perdono”. A seguire “Sono un grande”

22.47 Raf – “Ora e per sempre”

22.58 Secondo ingresso Laura Pausini

22.59 J-Ax – “Italia starter pack”

23.04 Dal Suzuki Stage, Gaia canta “Chiamo io chiami tu”

23.10 Secondo ingresso Can Yaman

23.12 Fulminacci – “Stupida sfortuna”

23.21 Levante – “Sei tu”

23.27 Fedez & Masini – “Male necessario”

23.39 Dalla nave Max Pezzali canta medley di “Sei un mito”, “Nella notte” e “La regina del Celebrità”

23.45 Ermal Meta – “Stella stellina”

23.51 Ingresso di Kabir Bedi

00.03 Serena Brancale – “Qui con me”

00.09 Nayt – “Prima che”

00.15 Malika Ayane – “Animali notturni”

00.21 Eddie Brock – “Avvoltoi”

00.32 Terzo ingresso Laura Pausini

00.33 Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

00.38 Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

00.44 Terzo ingresso Can Yaman

00.45 Tredici Pietro – “Uomo che cade”

00.56 Bambole di Pezza – “Resta con me”

01.02 Chiello – “Ti penso sempre”

01.08 Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

01.14 Leo Gassmann – “Naturale”

01.20 Francesco Renga – “Il meglio di me”

01.26 LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

01.39 Classifica provvisoria