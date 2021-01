Diciamolo con una canzone: La terra dei cachi

Papaveri e papi

La donna cannolo

Una lacrima sul visto

Italia sì

Italia no

Italia sì, Italia no, Italia bum, la strage impunita

Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita

Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè

C’è un commando che ci aspetta per assassinarci un po’

Commando sì, commando no, commando omicida

Commando pam, commando papapapapam, ma se c’è la partita

Il commando non ci stà e allo stadio se ne va

Sventolando il bandierone non più il sangue scorrerà

Infetto sì, infetto no, quintali di plasma

Primario sì, primario dai, primario fantasma

Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no

Se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò

“Fi fi fi fi fi fi fi fi ti devo una pinza, fi fi fi fi fi fi fi fi, ce l’ho nella panza”

Viva il crogiuolo di pinze

Viva il crogiuolo di panze

Quanti problemi irrisolti

Ma un cuore grande così

Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo du spaghi

Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi

Una pizza in compagnia, una pizza da solo

Un totale di due pizze e l’Italia è questa qua

Fufafifi’ fufafifi’ Italia evviva

Italia perfetta (perepepè nanananai)

In totale molto pizzo, ma l’Italia non ci sta

Italia sì, Italia no

Italia sì, uè

Italia no, uè uè uè uè uè

Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi