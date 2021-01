Amadeus non lascia Sanremo 2021. È questa la novità (facilmente prevedibile) di cui dà conto l’agenzia Ansa. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, infatti, avrebbe maturato la decisione di andare avanti e di mettere da parte l’ipotesi di dimissioni fatta circolare giovedì, dopo l’alt del ministro Dario Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston.

Stando a quanto riporta l’Ansa, Amadeus resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma sarebbe pronto a rimettersi alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico.

Evidentemente dopo giornate di forte tensione, di amarezza e di sensazione di isolamento, a mente lucida in Amadeus è prevalso il senso di responsabilità per il proprio ruolo.

Per dirla terra-terra: le sue dimissioni avrebbero messo a fortissimo rischio la realizzazione del Festival, il che avrebbe comportato aggiungere difficoltà alle difficoltà in coloro che nel mondo dello spettacolo (discografia e televisione) ci lavorano. E che, considerato il contesto della pandemia, stanno patendo gravi sofferenze da ormai un anno.

In questo senso dovrebbe aver avuto un ruolo determinante anche la volontà di non far male a Mamma Rai, che grazie al Festival incassa molti denari (l’anno scorso oltre 37 milioni di ricavi pubblicitari).

Ok, ma quindi alla fine i figuranti (idea contestata da moltissimi esponenti del mondo della cultura) all’Ariston ci saranno o no? La risposta definitiva arriverà nelle prossime ore. A deciderlo, come giusto che sia, sarà il Comitato Tecnico Scientifico, che dovrà stilare un protocollo definitivo, al quale la Rai e il mondo discografico dovranno aderire.

Al momento, l’unica certezza (per quanto si possa parlare di certezze nel corso di una pandemia) è che Sanremo 2021 si farà al teatro -studio televisivo – Ariston dal 2 al 6 marzo. E che sul palco ci saranno Amadeus e Fiorello.