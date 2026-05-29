Festival di Sanremo 2027, l’ipotesi De Filippi accanto a De Martino
Sanremo 2027: Maria De Filippi vicina al ritorno all’Ariston per blindare il debutto di Stefano De Martino, tra grandi novità e delicati equilibri privati.
Il possibile ritorno di Maria De Filippi sul palco del Festival di Sanremo 2027 rappresenta molto più di una semplice suggestione televisiva; si profila come un autentico passaggio di consegne generazionale.
L’indiscrezione di una sua co-conduzione accanto a Stefano De Martino unisce idealmente il passato e il presente del piccolo schermo italiano, richiamando alla mente gli esordi del conduttore campano tra i banchi di Amici nel lontano 2009.
Quella che per ora resta un’ipotesi non confermata dai vertici Rai assumerebbe il valore di una vera e propria investitura artistica, un supporto prestigioso per De Martino nel momento più cruciale e mediatico della sua carriera intera.
Il momento delicato di Stefano De Martino
Mentre la macchina organizzativa della kermesse inizia a muovere i primi passi strategici, tra le prime selezioni musicali e l’idea di snellire il cast dei Big in gara per rendere lo spettacolo più dinamico, il nuovo direttore artistico si trova a navigare anche in acque personali decisamente complesse.
Le recenti notizie sul fronte privato, legate ai problemi di salute che hanno colpito l‘ex moglie Belen Rodriguez, impongono una gestione delicata e un’attenzione particolare agli equilibri familiari, soprattutto per la tutela del figlio Santiago.