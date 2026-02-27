Festival di Sanremo 2026, la conferenza stampa della quarta serata: il ritorno di Bianca Balti, l’indiscrezione su Vincenzo Schettini e le prospettive di ascolto

Il Festival di Sanremo 2026 comincia a svelare qualche dettaglio su quella che sarà la quarta serata della kermesse. La parte legata alle cover è sempre molto amata dal pubblico. Carlo Conti, intanto, incassa la soddisfazione di aver registrato la terza serata più vista dal 1990 per quel che riguarda i riscontri Auditel del 26 febbraio 2026. L’edizione in corso è partita sotto tono, ma sta recuperando terreno. Il Direttore Artistico prima di lasciare la consueta conferenza stampa di presentazione per andare a provare: “Devo scappare per preparare delle cose” saluta e omaggia Bianca Balti che torna all’Ariston un anno dopo la malattia che ha sconfitto grazie alle cure.

“Sono onorato di averla di nuovo con me. Saprà mostrare tutta la sua positività e capacità in una serata importante per il Festival”. Un ultimo accenno di Conti per quel che riguarda l’eredità di Baudo: “È una responsabilità per chiunque voglia fare questo mestiere”. Insomma il conduttore sente il peso di dover rispettare una tradizione musicale e televisiva, ma è consapevole anche di fare il massimo.

La conferenza stampa

La parola, a questo punto, passa a Bianca Balti: “Sono molto felice di tornare a Sanremo. Nel mio caso, la partecipazione dello scorso anno è stata fondamentale. Mi ha dato forza e speranza. Sono felice che si sia creato un canale di comunicazione con tutti quelli che stanno vivendo una malattia. Se posso essere anche un esempio positivo in questo senso, mi fa piacere. Stasera cercherò di portare sul palco dell’Ariston tutta la mia felicità. Essere chiamati una volta è bellissimo, ma due non è affatto scontato”. Chiusa questa parentesi si rende noto che le nuove proposte saranno presenti anche a Sanremo Top e Carlo Conti risentirà Niccolò Filippucci (che ha trionfato a Sanremo Giovani) e Angelica Bove per capire come sta proseguendo il loro percorso artistico.

Fasulo, in quota Rai, chiarisce che Vincenzo Schettini sarà presente sul palco dell’Ariston. TvBlog aveva comunicato che fosse saltata la presenza del content creator per via di un’indagine giornalistica che lo vede protagonista. L’indiscrezione di un suo dietrofront era concreta, per questo la Rai ha chiarito ogni dubbio.

Dal premio alla carriera per Caterina Caselli alla presenza di Vincenzo Schettini

Schettini ci sarà per parlare di social e dipendenze giovanili. Oltretutto quella che verrà sarà la serata dedicata al Premio alla Carriera conferito a Caterina Caselli. Nota cantautrice e impresaria musicale di successo. Il coronamento di una vita spesa per la musica. Non solo canzoni a Sanremo, dunque, spazio anche al sociale e al racconto di esistenze che riescono – tramite il proprio talento – a rendere florido un settore artistico.

L’ordine di uscita degli artisti in gara verrà diramato nel pomeriggio. Intanto le cover previste sono già state rese note, così c0me gli ospiti che si alterneranno sul palco assieme ai big, nella composizione della serata uscita nelle scorse ore. La conferenza stampa con i giornalisti è servita soltanto a ribadire qualche dettaglio prima della serata. La scaletta ufficiale uscirà nel pomeriggio perchè alcuni blocchi vanno ancora provati. Il tempo resta sovrano, anche in quella che sarà la penultima sera prima dell’atto finale della kermesse canora. Da sabato si comincerà a pensare al futuro del Festival di Sanremo: un avvenire senza Carlo Conti che passa la mano dopo due anni da Direttore Artistico.