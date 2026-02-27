Festival di Sanremo 2026, la composizione della quarta serata: le cover, gli ospiti e la top five aggiornata
Festival di Sanremo 2026, la quarta serata è quella delle cover. I 30 big in gara potranno avere guest star che contribuiranno alla riuscita dell’esibizione. Tutti gli ospiti attesi all’Ariston.
La quarta serata del Festival di Sanremo è quella più attesa nel computo della manifestazione, escludendo l’atto finale della kermesse canora. Le cover sono sempre un momento particolarmente vissuto anche dal pubblico a casa. Gli artisti in gara potranno eseguire brani che conoscono, o direttamente dal loro repertorio, riadattati per coinvolgere la platea dell’Ariston.
Ad accompagnarli ci saranno anche ospiti illustri. Ecco perché poi il pubblico accoglie con particolare favore un momento simile. In primis perché è una gara che esula dal resto della competizione, avrà un vincitore o vincitrice, ma non influirà sul resto del percorso. Per questo diventa tutto molto più simile a una festa, senza le pressioni della competizione e anche i conduttori e co-conduttori potranno concedersi qualche minuto in più per solidarizzare con i cantanti in gara.
La quarta serata di Sanremo 2026
Le cover sono diverse e ci saranno alcuni importanti omaggi al mondo della musica contemporanea con riferimenti a personalità recentemente scomparse. In primis Ornella Vanoni che è già stata ricordata sul palco dell’Ariston, ma stavolta anche altri artisti potranno eseguire alcuni tra i brani più conosciuti dell’artista. I co-conduttori, nella fattispecie, questa sera saranno nell’ordine due: Laura Pausini, che resta fissa nel corso delle serate, e Bianca Balti che torna all’Ariston dopo la battaglia contro il cancro.
Una rivincita ulteriore passata dalla moda fino ad arrivare al contesto più atteso per quel che concerne la musica italiana. Scalata fatta di sorrisi e sacrificio. In Piazza Colombo ci sarà Francesco Gabbani, mentre sulla Costa Toscana resta Max Pezzali. L’elenco delle esibizioni è stato già annunciato settimane fa ed è il seguente:
Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
Ermal Meta con Dardust – Golden hour
L’elenco delle cover: artisti e guest star
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
Levante con Gaia – I maschi
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – «Ti lascio una canzone»;
Raf con i The Kolors – The riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Vincenzo Schettini non sarà al Festival
L’ordine di uscita verrà comunicato da Carlo Conti nel pomeriggio quando comincerà a diffondersi la scaletta ufficiale. Nel frattempo salta la presenza di Vincenzo Schettini. Il Professore de La Fisica che Ci Piace rinuncia alla sua presenza dopo la pressione mediatica scaturita nei suoi confronti al termine di un’indagine giornalistica che lo vede protagonista.
Intanto la top5 aggiornata, in maniera randomica, consente di stabilire nuovi equilibri per quel che riguarda la possibile vittoria finale. Mancano ancora due serate, tutto dipenderà dal voto di giuria della sala stampa (Tv e Web), giuria delle radio e televoto.
In percentuale si divideranno la responsabilità con il 34%; 33% e 33% dell’influenza. La quarta serata promette nuovi stravolgimenti, non solo sul piano della classifica.