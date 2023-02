Festival di Sanremo 2023, analisi Auditel della seconda serata

E cosi se n’è andata anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 ed i risultati degli ascolti sono stati ottimi cosi come è accaduto nella serata d’esordio , con un dato medio di 14,087.000 telespettatori ed il 61,1% di share nella prima parte e 6.352.000 ed il 65,6% di share nella seconda parte, con un dato medio totale di 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. Bene anche Viva Rai2, Sanremo su Rai1 che ha fatto nella rilevazione fino alle 2 di notte 2.497.000 nottambuli ed il 60,1% di share.

Ma come sempre in questa nostra quotidiana rubrica andiamo a fotografare l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri partendo dalle ore 20 con la sfida dei Tg vinta agevolmente dalla curva blu del Tg1 che scorre in crescita fra il 30 ed il 40% di share e fra i 6 e gli 8 milioni di telespettatori, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share e poco più di 4 milioni di teste. Lontana e mischiata con le altre la curva del Tg La7 ben al di sotto della soglia del 10% di share.

Nell’access prime time ecco il prevedibile decollo della curva blu di Rai1 con Sanremo start che si porta fin verso la soglia dei 14 milioni di telespettatori e oltre il 50% di share, con la curva di Canale 5 con Striscia la notizia attorno alle 3 milioni di teste e poco più del 10% di share. Tutte le altre curve sono sotto la soglia del 5% di share.

Resto della serata completamente dominato dalla curva blu di Rai1 con la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 che supera i 16 milioni di telespettatori ed il picco di 16.693.078 alle ore 21:42 mente sono in scena i tre senior della musica leggera italiana: Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, nella loro strepitosa mezz’ora di mini concerto. La curva di Rai1 in questo lasso di tempo scorre nella corsia che va dal 60 al 70% di share, raggiungendo il picco in share del 71,21% all’1:24 durante la lettura della classifica.

Calo poi fisiologico della curva di Rai1 in valori assoluti fino ad arrivare dopo l’una di notte poco sotto la soglia dei 6 milioni di telespettatori e lo share che rimane per tutto il tempo nella corsia che va dal 60 al 70% di share, stabile pure durante lo show di Fiorello.

