Festival di Sanremo 2022: i programmi del day time di Rai1 in trasferta a Sanremo

Dunque martedì 1 febbraio alle 20:40 su Rai1 avrà inizio il Festival di Sanremo 2022, il terzo consecutivo dell’era Amadeus. Ormai il count down è iniziato e sui media l’argomento sanremese sta prendendo sempre più piede giorno dopo giorno. Fra news e molto spesso fake news, tutto ciò che riguarda il vero Carnevale italiano, ovvero la settimana del Festival della canzone italiana, con i vari argomenti correlati che gli ruotano attorno, è protagonista ormai quasi quotidianamente di riviste, giornali, siti we e discussioni sui social network.

Mentre il cast dei cantanti che gareggeranno per conquistare la vittoria nell’edizione 2022 del Festival della canzone italiana è già noto da tempo e molto presto alcuni addetti ai lavori avranno la possibilità di ascoltarne in anteprima le rispettive canzoni in gara, inoltre è nota la presenza in una serata come super ospite (ma cosa fa di un ospite “super”, il cachet forse?) del comico Checco Zalone, rimane ancora nascosto il cast artistico che affiancherà Amadeus sul palco del teatro Ariston nelle cinque serate del Festival. Fumosi sono ancora i contorni dell’eventuale partecipazione del caro amico e fratello di Amadeus, ovvero Rosario Fiorello, che proprio in questi giorni è a teatro con un suo nuovo recital e che i bene informati dicono sia il modo -per altro già sperimentato nel suo passato artistico- di testare nuove battute e situazioni in vista dell’eventuale impegno sanremese.

Per altro se Fiorello ter deve essere, sarà certamente una partecipazione dell’artista siciliano certamente diversa rispetto alle due passate, molto diversa, ma lo vedremo a tempo debito. Detto questo, uno dei dubbi che circolavano negli ambienti televisivi di questi giorni riguardava le trasferte in loco dei programmi del day time, in particolare ovviamente di Rai1, la rete che ospita il Festival.

Al momento sono tutte confermate le trasferte nella settimana sanremese dei programmi del day time della prime rete della Rai. In particolare si tratterebbe di Oggi è un altro giorno, Vita in diretta, Dedicato, Italia si e naturalmente Domenica in. Le prime quattro trasmissioni citate avrebbero come location il teatro del Casinò municipale di Sanremo, mentre naturalmente Domenica in andrà in onda dal teatro Ariston il giorno dopo la finale del Festival come è consuetudine. Ma se per il varietà di Mara Venier non ci sono dubbi, potrebbero sorgerne alcuni sugli altri programmi del day time sopra citati, che potrebbero rischiare, causa Covid, di andare in onda dai rispettivi studi romani, ma ad oggi, lo ripetiamo, le trasferte sanremesi delle trasmissioni sono confermate. Ovviamente, visti i chiari di luna legati alla situazione del Covid che come vediamo cambiano di giorno in giorno, ogni decisione, o meglio la decisione finale sarà presa a ridosso.