Festival dello Spettacolo, da Fiorello a Carlo Conti: tutti gli ospiti in programma. Tre giorni di no stop dedicati all’intrattenimento

Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole cardine de Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che inizierà il prossimo 24 ottobre a Milano. Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, il Festival rappresenta un’iniziativa del tutto inedita: dal 24 fino al 26 ottobre 2025, presso Superstudio Più di via Tortona a Milano, tre giorni immersivi con anteprime cinematografiche e televisive, showcase, concerti, talk, meet&greet, masterclass e workshop dalle 10 del mattino a tarda sera.

I talent del Festival

Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico che, da oggi all’inizio della manifestazione, entreranno a far parte del programma dell’evento.

Tanti i nomi che con entusiasmo hanno già confermato la loro presenza: a partire da Carlo Conti, Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana. E poi,Francesca Chillemi, Antonella Clerici, Gabriele Corsi, Paolo Del Debbio, Francesca Fagnani, Katia Follesa, Max Giusti, Michelle Hunziker, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Gerry Scotti, Simona Ventura, il cast di “Bake Off Italia – Dolci in forno” e “Casa a prima vista”, gli attori della fiction “Cuori 3” e di “Un posto al sole”, oltre a Salvatore Esposito, amatissimo protagonista di “Gomorra – La Serie” e “Piedone”, Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, interpreti dell’attesissima serie “Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883”; Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, oltre a Stefano Accorsi, Diana Del Bufalo, Marco Giallini; Alfa, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Sarah Toscano; Benedetta Rossi; Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, e dello sport con i conduttori de “Calciomercato L’Originale”: Bonan, Fayna e Di Marzio; gli amati volti di Food Network Giusi Battaglia, Ruben Bondì e Roberto Valbuzzi, oltre agli chef e creator di Zenzero Talent Agency Rosy Chin, Daniele Rossi, Dany Resconi, Lulù Gargari e Lucake; e infine, la beniamina di tutti i bambini Carolina Benvenga.

Ogni settimana saranno annunciati nuovi artisti e ospiti che interverranno al Festival. Dalle ore 21 Il Festival dello Spettacolo si illuminerà invece di musica con 3 concerti imperdibili che animeranno le 3 serate della manifestazione. Grandi nomi del panorama musicale italiano si alterneranno sul palco con le loro hit, in una performance unica, in esclusiva per il pubblico del Festival.

Gli spazi

Il Festival dello Spettacolo si svolgerà negli spazi Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano: 10.000 mq, completamente dedicati alla manifestazione, con aree specifiche per tutte le anime che compongono il mondo dell’intrattenimento:

un Main Stage , con 1.800 posti, dove si alterneranno di giorno talk, conferenze, live podcast, showcase musicali ed esclusive televisive; di sera si trasformerà in uno spazio concerti che ospiterà per le 3 serate del Festival grandi artisti musicali della scena italiana;

, con 1.800 posti, dove si alterneranno di giorno talk, conferenze, live podcast, showcase musicali ed esclusive televisive; di sera si trasformerà in uno spazio concerti che ospiterà per le 3 serate del grandi artisti musicali della scena italiana; le aree Cinema e Streaming ospiteranno grandi proiezioni di film in anteprima, incontri con i cast e talk con gli artisti;

e ospiteranno grandi proiezioni di film in anteprima, incontri con i cast e talk con gli artisti; all’interno dell’area Sport sarà possibile assistere a dirette sportive, telecronache e incontrare gli sportivi più amati;

sarà possibile assistere a dirette sportive, telecronache e incontrare gli sportivi più amati; nell’area Music Club si terranno performance live e incontri esclusivi con gli artisti della nuova scena musicale urban : questo spazio dedicato alla Gen Z vedrà l’esibizione di cantanti in ascesa già molto amati dai più giovani. Inoltre, l’area Music sarà il palcoscenico della premiazione del Vertical Music Contest, il progetto multimediale pensato per dare la possibilità ad artisti emergenti di far conoscere le proprie canzoni inedite attraverso video verticali, il formato dei social network;

si terranno performance live e incontri esclusivi con gli artisti della nuova scena musicale : questo spazio dedicato alla Gen Z vedrà l’esibizione di cantanti in ascesa già molto amati dai più giovani. Inoltre, l’area sarà il palcoscenico della premiazione del Vertical Music Contest, il progetto multimediale pensato per dare la possibilità ad artisti emergenti di far conoscere le proprie canzoni inedite attraverso video verticali, il formato dei social network; l’area Food sarà ricca di masterclass, classroom e showcooking con gli chef e i talent food più amati;

sarà ricca di masterclass, classroom e showcooking con gli chef e i talent food più amati; non mancherà un’area Kids dedicata ai più piccoli con laboratori , attività creative e spettacoli per intrattenere il pubblico più giovane;

, attività creative e spettacoli per intrattenere il pubblico più giovane; all’interno del festival ci saranno anche i Meet&Greet, dove i fan potranno salutare dal vivo i loro idoli per incontri e firmacopie e i Workshop con corsi e incontri formativi di cinema e televisione – con lezioni di sceneggiatura, recitazione, regia, produzione cinematografica e televisiva, con gli esponenti delle più grandi case cinematografiche e televisive italiane.

Come acquistare i biglietti

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo, acquistando i biglietti sul sito di Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento.

L’ingresso sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni, e con biglietto ridotto fino a 8 anni. Saranno disponibili diverse tipologie di ticket (Daily e Night per i concerti) e, in occasione del lancio del Festival, è già possibile acquistare i biglietti con un’offerta Early Bird: un abbonamento “3 giorni” a un prezzo scontato per non perdere alcun appuntamento in programma durante i tre giorni di Festival, dalle 10 alle 19 (offerta valida fino al 31 agosto 2025). I concerti serali saranno acquistabili separatamente.