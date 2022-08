Non c’è più spazio in tv per il cinema, questo lo sapevamo. Ma la conferma arriva alla vigilia del 79esimo Festival del Cinema di Venezia (sì, in realtà si chiama Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e compie 90 anni).

Infatti, la Rai ha comunicato come coprirà sulle sue reti l’evento. In sintesi: sulle reti generaliste praticamente nessuna programmazione ad hoc, ma una serie di finestre all’interno di contenitori che solitamente non si occupano di cinema. E tutto ciò nonostante Rai Cinema sia presente a Venezia con ventidue titoli – tra film, film documentari e cortometraggi – coprodotti o distribuiti, appunto, da Rai Cinema.

Nel dettaglio: la tv ufficiale del Festival sarà Rai Movie, che, in accordo con La Biennale di Venezia, dedicherà spazi a conferenze stampa e photo call e seguirà in diretta le cerimonie di apertura e chiusura della manifestazione. Si parte domani, mercoledì 31 agosto, alle ore 19.00, con la cerimonia inaugurale, condotta dall’attrice Rocìo Munoz Morales.

Da giovedì 1° settembre sempre su Rai Movie via a Venezia Daily, magazine quotidiano di 15 minuti che proporrà il meglio delle giornate della Mostra Cinematografica e le interviste alle star presenti al Lido. Previste nove puntate in onda in seconda serata alle 23.20 circa e in replica la notte alle 4.40, fino al 9 settembre.

Per quanto riguarda le reti generalista, su Rai 1 il racconto della Mostra del Cinema sarà affidato dal 31 agosto al 2 settembre a Estate in diretta (17:20), mentre venerdì 2 settembre toccherà a Uno Mattina Estate (9:05); dal 5 al 10 settembre lo spazio dedicato al Festival sarà previsto a Vita in diretta (17:05). Sabato notte consueto appuntamento con lo speciale di Cinematografo condotto da Gigi Marzullo.

Su Rai 3 Agorà Estate (08:00) avrà sul campo un giornalista e un video maker che realizzeranno servizi quotidianamente per tutta la durata della manifestazione al Lido. La copertura giornalistica sarà garantita anche da Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24, Tgr, Radio1 e Radio3, RaiPlay e Rai Pubblica utilità.

Gli inviati del Tg1 saranno Paolo Sommaruga, Emiliano Condò e Virginia Volpe, quelli del Tg2 Adele Ammendola e Carola Carulli, mentre per il Tg2 in Laguna ci saranno Margherita Ferrandino e Luciana Parisi. Per RaiNews24, che ha previsto uno spazio quotidiano dalle 18.30 alle 19.00 (Ciak Venezia) ecco Laura Squillaci, Stefano Masi, Francesco Gatti e Alessandro Stefanoni.

Tra i pochissimi appuntamenti pensati ad hoc, ci saranno la puntata di venerdì 16 settembre di Tv7 su Rai1 in seconda serata, lo speciale per i 90 anni della Mostra del Cinema, curato da Francesca Nocerino, che sarà ospitato dal Tg2, e la rubrica Qui Venezia Cinema, in onda su Rai3 da domani fino a sabato 10 settembre alle 14.00 (dal lunedì al venerdì) e alle 20.35 (il sabato e la domenica).

Se dal fronte programmazione Mediaset e La7 non pare esserci cenno alcuno rispetto al Festival di Venezia, qualche flebile buona notizia per gli abbonati Sky appassionati di cinema c’è. Sky Tg24, infatti, oltre a prevedere alcuni inviati alla Mostra, proporrà anche alcuni contenuti e interviste realizzati in loco da CinecittàNews.