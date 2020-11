Dopo il turno di ieri, torna in campo oggi, mercoledì 4 novembre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

ZENIT-LAZIO Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi;

Diretta Gol Dario Massara

Basaksehir-Manchester U. Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Andrea Marinozzi

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

FERENCVAROS-JUVENTUS Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini;

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Barcellona-Dinamo Kiev Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol Davide Polizzi

Brugge-Dortmund Sky Sport 254 (satellite e internet)

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Lucio Rizzica

Lipsia-Psg Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol Geri De Rosa

Chelsea-Rennes Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Riccardo Trevisani

Siviglia-Krasnodar Sky Sport 257 (satellite e internet)

telecronaca Christian Giordano

Diretta Gol Ivano Pasqualino